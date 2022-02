Al cierre de este artículo, el precio del bitcoin, la madre de las criptomonedas, ascendía a 33.297,03 euros. Durante muchos años esta moneda absolutamente virtual no valía nada. El primer precio de un bitcoin de la historia apareció el 22 de mayo de 2010. Fue en el foro BitcoinTalk, donde el usuario «jercos» decidió comprarle con su tarjeta de crédito dos pizzas al usuario «Laszlo» a cambio de 10.000 bitcoins, posiblemente con una tasa de cambio de 1BTC=~$0.003. Este simple hecho supuso la chispa que encendió un proceso acelerado de revalorización. Los entonces poseedores de bitcoins se dieron cuenta de que podrían acceder a bienes o servicios con sus criptodivisas, hasta la fecha sin valor económico, dejando patente que Bitcoin definitivamente sí tenía capacidad de convertirse en lo que su ideólogo y creador, Satoshi Nakamoto, había propuesto: un sistema financiero mundial alternativo y mejorado. Desde su creación, Bitcoin se ha hecho poderoso y se ha convertido en una pieza maestra de la ingeniería, o como dice Bill Gates de él, una «hazaña tecnológica» gracias a su sistema Blockchain. Su valor, a diferencia de otras monedas en curso como el euro o el dólar, lo determina todo aquel que quiera participar en su proceso de compraventa, es decir sus usuarios. Tiene una oferta limitada de 21 millones de unidades. Se calcula que actualmente hay 19 millones de unidades en circulación y no será hasta 2120 cuando se complete la oferta total.

Este mercado es ya demasiado grande como para ignorarlo; ya no es únicamente Bitcoin, hay muchas más monedas virtuales, como Ethereum, Cardano, Solana, o Polkadot, incluidas entre las 50 con mayor capitalización de mercado. Cada vez son más los usuarios que poseen este tipo de monedas. Según datos de KPMG, en junio de 2021, el número de usuarios cripto a nivel mundial había ascendido a 221 millones, con un crecimiento del 108% en solo seis meses. Existen 397 fondos de criptomomedas, el 80% de ellos en Estados Unidos y tres en Luxemburgo, uno de ellos Proteincapitals, de origen español.

Usuarios españoles

En España se estima que 7,5 millones de personas poseen estas monedas, y ya hay más de 100 empresas cripto operando, que ofrecen diferentes servicios financieros. Contactamos con algunas de ellas, entre ellas Bit2Me, orientada al cambio de bitcoins por moneda de curso legal y viceversa. «Ofrecemos lo mismo que el mundo tradicional de las finanzas, préstamos, poder hacer transferencias, etc. pero no solo en euros, sino también con activos digitales, somos una especie de criptobanco», explica su fundador, Leif Ferreira. En su web se pueden comprar y vender criptomonedas, tienen más de cien tipos, y en los próximos meses esperan alcanzar las 250. En el último año, han crecido tanto que si en 2015 empezaron con tres empleados ahora tienen 150 y su objetivo es llegar a los 500. Tienen clientes en más de 100 países, y acaban de abrir sede en Brasil. Manejan cifras que marean, con un volumen de activos gestionados de mil millones de euros y unos beneficios de 500 millones.

Es una divisa que se mantiene al margen de cualquier gobierno, es supranacional, una moneda del mundo

Ferreira habla con pasión del bitcoin. «Es una divisa que se mantiene al margen de cualquier gobierno, no está regida por ningún banco central, es supranacional, una moneda del mundo. Lleva doce años funcionando y no se ha parado ni un solo segundo. Su infraestructura es tan resistente con fórmulas matemáticas que puede sobrevivir a a cualquier tormenta eléctrica que funda todos los aparatos electrónicos. Lo que va a suceder es que morirá el imperio, habrá guerras, pero bitcoin sobrevivirá porque es la red computacional más potente que existe en el universo». No cree que acabe con el dinero tradicional, sino que «habrá una guerra de las monedas, donde estará el dinero de los gobiernos y el dinero libre. Forzará al modelo actual a evolucionar, para poder salir cuando queramos de un sistema en el que los bancos deciden si la moneda se devalúa o no». Son varios los retos de Bit2me. Entre ellos, pasar a ser una entidad de dinero electrónico, «porque ahora para cambiar las criptomonedas por euros nos tenemos que apoyar en terceros. Queremos ofrecer más seguridad y un mejor servicio», explica Ferreira. Bit2me ha sido 14 veces premiada internacionalmente por VISA, BBVA, Forbes, Deloitte, GFT, etc...

2gether

2gether se creó en 2015 como una empresa de exchange, tiene más de 100.000 usuarios en 22 países. Los objetivos de su fundador, Salvador Casquero, están ahora centrados en crear pequeñas economías tokenizadas. ¿Qué significa esto? «Podemos crear un montón de modelos económicos complementarios al que existe ahora, más sostenibles y colaborativos». Para entenderlo mejor, habla de su último proyecto, el Foodcoin 2gether. «Nació el pasado septiembre con el objetivo de ayudar a uno de los sectores más tocados por la pandemia, permitiendo a los hosteleros incentivar a sus consumidores con su propio token para que vuelvan, ofreciéndoles ciertas ventajas». Este es solo un primer paso, esperan extender este modelo de negocio a más sectores. Casquero habla ya la de «la economía del futuro».

Crecen los cajeros de criptomonedas

Mientras que los bancos disminuyen la cantidad de cajeros debido a los cambios de hábitos de sus clientes, los cajeros de criptomonedas no han parado de crecer. Incluso, según Coin ATM Radar, se han duplicado en el último año. Bitnovo, compañía fundada en 2015 y especializada en la compraventa de criptomonedas, acaba de firmar una alianza con Eurocoin para instalar más de cien cajeros de criptomonedas en España, lo que permitirá a cualquier usuario tener acceso a bitcoin y a las principales criptomonedas. Este acuerdo, además de un mayor acercamiento de la sociedad a las criptomonedas, situará a España como el primer país de Europa y tercero del mundo con más cantidad de cajeros automáticos cripto del mundo, solo por detrás de EE UU y Canadá.

La gente está buscando otras alternativas al dinero tradicional porque ha visto que se devalúa con inflaciones del 7%

Javier Castro, responsable de control de negocios de Bitnovo, explica que «la gente está buscando otras alternativas al dinero tradicional porque ha visto que el dinero se devalúa con inflaciones de 7% y si tienes dinero en la cuenta bancaria va perdiendo poder adquisitivo. Sin embargo, existe una nueva forma de dinero que son las criptomonedas, regidas por las matemáticas y los códigos informáticos. No es un dinero que se pueda alterar, manipular o corromper». No aconseja a nadie que se lance a comprar criptomonedas, sin entender de qué va. «Si cometes un error no tienes a quien reclamar. Sí, es cierto que tienes todas las ventajas de no depender de terceros para manejar tu dinero, pero también implica una gran responsabilidad». Bitnovo aspira a ser líder en el segmento de la venta de cupones físicos de criptomonedas en más de 40.000 puntos en Europa.

Bitbase

Las oficinas a pie de calle son también una buena manera de ayudar a quien se quiere aventurar en el mundo de las criptomonedas. Lo sabe bien Bitbase, la startup española que nació en 2017. Desde entonces lleva evolucionando constantemente buscando siempre ofrecer el mayor abanico de servicios financieros relacionados con la criptoeconomía. En los últimos meses, además de abrir nuevas tiendas y cajeros, ha lanzado líneas de crédito para criptomonedas y próximamente una tarjeta de débito para que los usuarios puedan pagar con sus activos digitales. Su objetivo es ser la primera empresa fintech nacional en unir elementos de la banca tradicional, como las sucursales y el trato personalizado, con las oportunidades que ofrece la criptoeconomía. «Cuando comenzamos en 2017 era muy difícil comprar bitcoins, no había tantas posibilidades como ahora. Me costó mucho y entonces pensé que si hubiera un sitio físico donde te atendieran, te informaran y te pudieran explicar cómo funciona, al público le iría muy bien. A partir de ese momento, en enero de 2018 abrimos nuestra primera tienda en Barcelona y a día de hoy tenemos 25 tiendas propias, cinco franquicias y 70 cajeros. Hemos abierto nuestra primera tienda en Portugal y nuestro plan es seguir expandiéndose poco a poco», cuenta su CEO Álex Fernández. El volumen de transacciones de Bitbase alcanza los 50 millones de euros, y su facturación ha llegado a los 30 millones de euros. El pasado julio, celebraba el lanzamiento de su token BTBS a nivel internacional.

Los token

Una de las ventajas de lanzar tu propio token es que se crea una comunidad, donde a todos los participantes les interesa que la empresa crezca. Lo sabe bien Oubita, otra plataforma especializada en servicios de criptomonedas, que en sus tres meses de vida, cuenta ya con dos millones de euros de depósitos de usuarios y les permite operar con 37 criptomonedas diferentes. Entre ellas destacan MANA, un token de Ethereum que utiliza la plataforma de realidad virtual Decentraland y que se puede utilizar para pagar terrenos virtuales en Decentraland, así como bienes y servicios virtuales. «Los tokens del metaverso son una unidad de moneda virtual utilizada para completar las transacciones digitales dentro del metaverso. Como los metaversos están basados en Blockchain, las transacciones en las redes subyacentes son casi instantáneas», explica Sergio Gualix, CEO y fundador de Oubita.

Los custodios

Las criptomonedas se gestionan a partir de una cartera o monedero virtual, wallet en inglés. Es el sitio donde uno tiene tus criptodivisas, una especie de cuenta bancaria virtual que puede estar custodiada o no custodiada por una empresa intermediaria que controla las claves de acceso. Un servicio que ofrecen empresas españolas como Onyze y eSignus. La primera, fundada en 2018 custodia activos digitales como Bitcoin, Ethereum y tokens, dirigido a empresas y particulares. con uso de Inteligencia Artificial. «Para acceder a la tecnología Blockchain son necesarias llaves privadas, que son fijas, inamovibles. En ciertos momentos hay que crear sistemas que almacenen las claves de forma segura. Por ejemplo, un banco que tiene diez millones de euros en bitcoin, busca sistemas que le den confianza y seguridad a la hora de guardar sus claves privadas», explica el CEO de Onyze, Ángel Quesada.

eSignus y EthicHub

La empresa canaria eSignus ha desarrollado HASHWallet, un dispositivo innovador en formato de tarjeta de crédito para la custodia de claves privadas en redes Blockchain. «Nuestra visión es simplificar el acceso y eliminar los riesgos en esta nueva economía, protegiendo las claves, las transacciones que firmamos, pudiendo recuperar nuestras carteras cuando lo necesites y lo más importante, operando de forma muy fácil», explica Daniel Hernández, CEO de eSignus.

La tecnología Blockchain ha permitido también a empresas como EthicHub conectar a grupos de pequeños agricultores con la financiación necesaria para trabajar sus tierras y vender sus cosechas en mercados directos. «Bitcoin nos demostró que se habían roto las fronteras del dinero, que era posible enviar pequeñas cantidades de dinero a través de internet de forma gratuita», explica Iñigo Molero, asesor en tecnología Blockchain de EthicHub.

Son algunos ejemplos de lo que las empresas españolas hacen ya en el «criptomundo», contemplado por muchos con cierto recelo, como un lugar donde se entra para especular, para hacerse rico, mientras que los que operan dentro de él lo califican de revolucionario, dejando patente que Bitcoin tiene capacidad de convertirse en lo que su ideólogo y creador, Satoshi Nakamoto, había propuesto: un sistema financiero mundial alternativo y mejorado.

StadioPlus: la primera plataforma NFT española que une arte y deporte StadioPlus es la plataforma de NFTs (token no fungible) que une deporte y arte. Es obra del capitán de la selección argentina de baloncesto, campeón olímpico y ex NBA Luis Scola, y el empresario Jon Fatelevich. Tiene su sede en Valencia y el pasado julio cerró una ronda de inversión de 700.000 euros con la empresa sueca Chromia, desarrolladora de una plataforma Blockchain. «Queremos crear una de las mayores plataformas de NFTs del mundo, uniendo el mundo del deporte con el arte», explica Fatelevich. Están en campaña y en estos momentos regalan en su web un NFT que permite recibir ofertas, descuentos en el mundo del deporte, una foto o un diseño de un artista. «Es muy sencillo acceder, no te das cuenta de que hay tecnología Blockchain, cada vez es más intuitivo», explica Fatelevich. Ya han vendido su primera obra digital por 11.800 dólares, es de Javier Arres, uno de los artistas digitales más importantes del mundo, todo un hito para una plataforma de NFTs española.