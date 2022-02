Los españoles pagarán 505 euros más de alquiler al año por la inflación

Con la inflación disparada, el incremento de los precios no solo se hace notar en el bolsillo de los españoles a través de la electricidad y los alimentos, sino también a través de la vivienda. La renta del alquiler se actualiza de forma anual, al alza o a la baja, pero en todo momento acorde al Índice de Precios al Consumo (IPC). Por lo tanto, a los inquilinos a los que les haya tocado la revisión anual de su contrato de arrendamiento en enero verán finalmente aumentar su alquiler mensual en unos 42 euros de media, según el estudio realizado por idealista, tras conocer el dato del IPC definitivo del 6,1% interanual en el primer mes de 2022 del INE. De esta manera, el precio mediano en España de un alquiler de un piso de dos habitaciones ascenderá hasta los 732 euros al mes, frente a los 690 euros de enero de 2021, lo que supone 504 euros al año más. Aunque se trata de una subida media apreciable, es inferior a los 550 euros que registró en diciembre.

A pesar de que la subida de la inflación del 6,1% es igual para todo el país, el incremento de las rentas del alquiler en los contratos renovados en enero no será igual para todos los inquilinos, sobre todo en las capitales de provincia. En concreto, los arrendatarios que revisen en San Sebastián y Bilbao (ambos con 622 euros más de renta al año), Barcelona (604 euros más) y Madrid (586 euros más) serán los que más van a notar la subida de sus alquileres.

San Sebastián repite como la ciudad en la que más se va a notar el incremento de la inflación en los contratos de arrendamiento que han tenido que actualizar sus rentas, llegando a los 52 euros más al mes, para dejar un precio mediano de 902 euros mensual. En esta ocasión se ve acompañado por Bilbao, donde la subida de los contratos revisados se equipara a la de Donosti. Con una renta mediana de un piso de dos dormitorios firmado hace un año en 850 euros al mes, la subida relacionada con el IPC alcanza una renta actualizada mediana 622 euros más al año en las dos capitales vascas.

Madrid y Barcelona

Tras las dos ciudades vascas, le siguen en valor las actualizaciones de Barcelona y Madrid, con incrementos similares de 50 y 49 euros más al mes, respectivamente, para alcanzar un alquiler mediano de 875 euros al mes en la capital catalana y 849 euros al mes en la capital del país. En estas cuatro capitales, el incremento del precio del alquiler por la actualización del IPC supone para muchos inquilinos un esfuerzo que supera los 580 euros al año, llegando a los 622 euros en San Sebastián y Bilbao, o los 604 en Barcelona.

Los menores incrementos

En el lado contrario, entre los menores incrementos de los precios de los contratos de arrendamiento que tienen que actualizar sus contratos con el IPC de enero, en Ciudad Real, Cuenca y Toledo subirán 21 euros más al mes hasta un nuevo alquiler de 371 euros al mes, lo que supone unos 256 euros anuales de subida. Le sigue Lugo, con un aumento de 22 euros más cada mes para colocar una nueva renta mediana de 382 euros mensuales.

A pesar del impacto del IPC en los alquileres, no todos los contratos están obligados a revisión de forma anual. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que para contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si no se pacta expresamente ninguna actualización de rentas, no podrá actualizarse en cinco años. En caso de pacto, la revisión tendrá como límite la variación anual del IPC.

Por provincias

Por provincias, se repiten las zonas donde se han registrado los principales aumentos de los precios en los pisos de dos dormitorios que les toque la actualización del alquiler con el IPC de enero. Guipúzcoa rebaja algo su subida frente a Donosti, y registra incrementos de 51 euros más al mes para dejar una nueva renta mediana de 891 euros mensuales, lo que supone una subida anual de 615 euros.

Las provincias de Barcelona, Madrid y Vizcaya se colocan a continuación con un incremento mensual de 49 euros con la actualización de la renta con la inflación de enero, y deja el arrendamiento medio en las tres regiones de 849 euros/mes. Las tres provincias ven encarecer los alquileres a los que les toca revisión con el IPC en 586 euros anuales.

Por detrás, con una actualización media de los alquileres por encima de los 40 euros más al mes, se sitúan Baleares (46 euros más al mes y una nueva renta de 796 euros mensual) y Álava (45 euros más al mes y una nueva renta de 775 euros mensuales). Valencia y Navarra están muy cerca de un aumento de las rentas de 40 euros y una nueva renta que ronda los 690 euros.