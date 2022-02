Transportes prepara la retirada de los peajes de la AP-68

Siguiendo con la política de ir retirando los peajes de aquellas autopistas cuyos contratos de concesión vayan venciendo en los próximos años, el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está preparando ya el levantamiento de las barreras del siguiente que hay en la lista, el de la AP-68, que vencen en noviembre de 2026. El departamento, tal y como publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha formalizado un contrato de servicios para redactar el “Estudio previo sobre análisis de distribución de demanda de tráfico tras la supresión del peaje en la AP-68 y la necesidad de actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja”, por un importe de 246.820 euros. Se trata del informe de necesidades de la red de carreteras en el entorno de la AP-68 para garantizar la mejor funcionalidad de la misma en un escenario con el peaje liberado. Se trata de un informe necesario y que el Mitma ya ha elaborado previamente para el levantamiento de los peajes de la AP-1, la AP-2, la AP-4 y la AP-7 La Jonquera-Alicante que ha ejecutado en los últimos años.

El objeto del estudio es recopilar los antecedentes y realizar un estudio de tráfico y de movilidad del entorno viario de la Autopista Vasco-Aragonesa AP-68 en La Rioja, tanto en la situación anterior a la medida de desvío de pesados actualmente implementada como de la situación actual y las previsiones a futuro tras supresión del peaje.

Además, se estudiarán las actuaciones que se consideren necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y servicio de la red viaria conforme a las futuras condiciones de repartos de tráfico. Para dichas actuaciones, se propondrán las tipologías más adecuadas (nuevos enlaces, remodelaciones, mejora de accesos, etcétera), así como sus características básicas y posible programación.

Peajes levantados

En total, el Gobierno y las comunidades autónomas han liberado de peajes en los últimos años más de 550 kilómetros. En el caso del Ejecutivo central, su plan es seguir levantando barreras hasta que se adopte una decisión respecto a si se aplican peajes en toda la red de vías de gran capacidad de su titularidad, tal y como pretende y ha comunicado a la Comisión Europea. En este momento, el Mitma se encuentra elaborando el modelo de sistema de pago por uso que presentará en los próximos meses al resto de partidos y sectores afectados para su negociación y posible aplicación que, en cualquier caso, no llegaría antes de 2024, como ha asegurado el Ejecutivo desde que anunció sus intenciones a Bruselas el pasado año en el marco del Plan de Recuperación remitido para recibir su parte de los fondos Next Generation. De hecho, en el informe sobre el citado plan de recuperación de España, al que Bruselas dio luz verde en junio pasado, las autoridades comunitarias aseguran que uno de los puntos fundamentales del plan es la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación que está preparando el Gobierno. Esta normativa, según el documento, «deberá prever, al menos, el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que se introducirá a partir de 2024 de acuerdo con el principio de «quien contamina paga». Desde el Mitma, no obstante, han aclarado que esta ley no recogerá el sistema en sí en detalle que prepara el Ejecutivo.