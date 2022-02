Así es el plan piloto con el que se pretende implantar la jornada laboral de 32 horas en España

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzará antes de que finalice el primer semestre del año la convocatoria de ayudas para empresas que impulsen la jornada laboral de cuatro días (32 horas a la semana) en el marco del proyecto piloto acordado entre el Gobierno y Más País, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Reyes Maroto. Para financiar este proyecto piloto, que pretende reducir la jornada laboral sin pérdida de sueldo para los trabajadores, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyen una partida de 10 millones de euros. No obstante, este presupuesto podría aumentarse si la acogida del tejido empresarial es buena, según precisa Industria. Según los cálculos de Más País, unas 160 empresas podrían acogerse a los incentivos para reducir la jornada laboral a cuatro días, lo que beneficiaría a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.

Hace un año el Gobierno acordó con Más País que destinaría 50 millones, repartidos en varios años, a poner un estudio piloto con entre 200 y 400 empresas voluntarias. No obstante, los presupuestos de 2022 moderan esta cuantía. Asimismo, el ministerio de Maroto sigue retrasando la puesta en marcha del plan, que en un inicio iba a avanzar más rápido gracias a la financiación de los fondos europeos, una posibilidad que Industria descartó. Fuentes de Más País explican a LA RAZÓN que esperaban recibir un contrapropuesta de Industria entre diciembre y enero, pero esta se retrasará finalmente hasta marzo.

A la espera de que el Ministerio de Industria negocie con Más País una propuesta conjunta y cierre el plan definitivo, el último borrador al que ha tenido acceso este diario contempla que podrán optar a esta ayuda las empresas que reduzcan como mínimo el 10% de la jornada laboral semanal de sus trabajadores. Por lo tanto, se abre la puerta a que también se acojan a este plan empresas que reduzcan la jornada semanal solo cuatro horas, en decir, a 36 horas en lugar de las 32 planteadas en un inicio. Además, la medida afectará exclusivamente a trabajadores indefinidos a tiempo completo y la empresa debe comprometerse a mantener esa reducción durante dos años como mínimo.

El mínimo de empleados por empresa para formar parte del plan piloto es de cinco y el máximo de 250. No obstante, se contempla que las ayudas más altas estén destinadas a las empresas con menos trabajadores. Eso sí, no todos los trabajadores de la empresas tendrán que acogerse al plan, bastará con un porcentaje que variará en función del tamaño de la empresa. Los porcentajes propuestos por Más País son:

-Para empresas con menos de 10 trabajadores, el 50%. En cualquier caso, el mínimo de personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornada en la empresa o centro de trabajo debe ser de, al menos, dos personas trabajadoras.

-Para empresas de entre 10 y 49 trabajadores, al menos el 30%.

-Para empresas de entre 50 y 249 trabajadores, al menos se deben ver afectados por la reducción el 20%.

Mientras que los empleados que formen parte de este proyecto piloto cobrarán el mismo sueldo por trabajar menos horas, las empresas recibirán ayudas que deberán destinar a contratar nuevo personal, si fuera necesario, o a implementar innovaciones tecnológicas y productivas que faciliten la puesta en marcha de la jornada de cuatro días. De esta forma, el proyecto da a las empresas el aliciente de ensayar sin pérdidas una medida que, según Más País, mejorará la productividad pese a reducir la jornada laboral de los empleados.

En concreto, el borrador presentado por la formación de Íñigo Errejón plantea ayudas máximas a las empresas que se acojan al plan de entre 2.000 y 3.500 euros por trabajador. Al igual que con los trabajadores acogidos, estas variarán en función del tamaño de la empresa. El importe máximo en forma de subvención será de 3.500 euros por trabajador en el proyecto en empresas que empleen entre 5 y 20 personas; de 3.000 euros por trabajador para empresas empleen entre 21 y 50 personas; o de 2000 euros para compañías con entre 51 y 250 trabajadores. “El volumen de la ayuda podrá verse reducido proporcionalmente en aquellas empresas que reciban financiación en convocatorias sucesiva”, detalla el borrador.

El documento también señala que la aplicación del programa de reducción de jornada, en todo caso, debe acordarse con la representación legal de los trabajadores, o en caso de no existir, con los sindicatos más representativos del sector de actividad al que pertenezca la empresa. Además, el acuerdo debe establecer la constitución de una comisión de seguimiento del programa que semestralmente, al menos, deberá revisar la información sobre la evolución del programa.

Más País y los sindicatos quieren reducir la jornada, no concentrarla

La jornada laboral de cuatro días ha vuelto a la palestra estos días tras la reforma belga por la que los empleados podrán elegir trabajar tan sólo cuatro días a la semana, siempre y cuándo este día extra de vacaciones sea compensado con más horas durante el resto de los días. Este modelo no supone una reducción real de la jornada, sino una mayor flexibilidad para concentrar todas las horas en menos días. No obstante, tras este anuncio, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha querido aclarar que su propuesta no sigue el modelo belga, ya que no busca concentrar las horas actuales en cuatro días, sino reducir la jornada laboral de 40 a 32 horas sin reducción de sueldo.

En esta línea, CCOO advirtió de que la semana laboral de cuatro días sin reducir las horas trabajadas “en ningún caso favorece la conciliación”, por lo que el debate debería centrarse en la reducción y la redistribución de la semana laboral. Aplicar la reforma belga al caso español, donde las horas de trabajo semanales son 40, implicaría jornadas laborales de 10 horas, a las que habría que sumar el desplazamiento y el almuerzo. “Esta medida no favorece la conciliación aunque se gane un día, es imposible conciliar así. Además, este tipo de medidas puede tener un impacto muy negativo para la salud de los trabajadores, tanto en términos de salud física como mental”, se advierte desde CCOO.

Por su parte, UGT ha afirmado que “luchará” para que la jornada semanal de 32 horas “sea una realidad en el corto plazo para todos los trabajadores”. El sindicato de Pepe Álvarez ha dejado claro que la reforma belga “no tiene nada que ver” con lo que defiende la organización: reducir la jornada laboral semanal a 32 horas.