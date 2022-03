Las claves de la semana para invertir en Bolsa

El mercado sigue dominado por una fuerte volatilidad y durante la semana pasada se produjo una sorprendente recuperación ante la posibilidad de una resolución diplomática. El presidente ucraniano dijo estar abierto a discutir la propuesta de neutralidad de Rusia si se le garantizaban la seguridad. Las negociaciones en Turquía no lograron alcanzar un alto el fuego, por lo que continúa el conflicto armado. Parte de las subidas también estuvieron impulsadas por la no intervención de terceros países en la guerra, algo no estaba tan claro en un primer momento. En las últimas horas se han publicado rumores sobre la posibilidad de que Rusia haya pedido equipos militares a China. Los mercados temen que la guerra pueda entenderse varias semanas más.

Las materias primas continúan disparadas ante las sanciones a Rusia y las continuas interrupciones tanto en la producción como en el suministro. Esta situación podría convertirse en insostenible ya que afecta al conjunto de la economía. Rusia es uno de los principales productores de productos tan básicos como petróleo, gas, níquel, aluminio, paladio o el trigo.

La petrolera Shell fue de las últimas en anunciar que dejará de comprar petróleo ruso, mientras que compañías de consumo como Coca-Cola, McDonald’s o Starbucks entre otras suspendieron las operaciones en protesta a la guerra. La agencia de calificación Fitch recortó la calificación crediticia de Rusia y afirmó que el incumplimiento de los bonos es inminente.

EEUU prohibió la importación de crudo ruso con el objetivo de seguir obstaculizando la economía rusa, a pesar de las repercusiones en los mercados energéticos. Algunos países europeos siguen oponiéndose a tomar medidas tan drásticas por la alta dependencia. Para EEUU es más fácil tomar esta medida ya las importaciones de petróleo de Rusia el año pasado fueron del 3%, mientras que la dependencia energética de Alemania es del 60%, en Italia del 46%, y en países como Finlandia cercana al 100%.

El BCE sorprendió al reiterar su estrategia de finalizar la compra de bonos durante el tercer trimestre, lo que deja la puerta abierta a una subida de tipos de cara a final de año. El organismo europeo está más preocupado por la alta inflación que por un crecimiento económico peor de lo esperado. La inflación actual es del 5,8% y Goldman Sachs ya advierte que podría llegar hasta el 8%. Las previsiones de inflación para este año han aumentado del 3,2% al 5,1%, mientras que las de crecimiento han caído del 4,2% al 3,7%.

La Bolsa de Londres se vio obligada a suspender la negociación del níquel después de que el intento de cubrir una enorme posición corta disparará los precios más de un 250%. Las criptomonedas siguen sin tener una tendencia clara y esta semana repuntaron ante el optimismo despertado por la por una inminente supervisión en EEUU, lo que podría sentar las bases para una futura regulación. El lingote de orosuperó los 2.000 dólares y cotiza cerca de sus máximos históricos ante las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico.

Eventos destacados

¿Podríamos estar ante el rebote del gato muerto? Este término se utiliza cuando el mercado experimenta una breve recuperación después de una caída fuerte y rápida. En caso de que así sea, estas subidas podrían no tener continuación para seguir cayendo por debajo de los mínimos registrados la semana pasada. Esta expresión nació durante la crisis de 1987, y hace referencia a que incluso un gato muerto rebotara si cae desde una gran altura.

Las citas más importantes de la semana se producirán el miércoles y jueves con las reuniones de la Reserva Federal y Banco de Inglaterrarespectivamente, en la que se espera subidas de 25 puntos básicos. El jueves se conocerá el dato de inflación correspondiente al mes de febrero en la zona euro, y aunque todavía no tiene en cuenta las fuertes subidas de más materias primas tras el inicio de la guerra, podría superar el 6%.

El Banco Popular de China podría rebajar el martes los tipos de medio plazo ante el fuerte incremento de contagios y los decepcionantes datos de préstamos bancarios. El miércoles se publicarán los datos de inventarios del EIA y el jueves, Christine Lagarde participará en una conferencia.

El Evento de la semana: Reunión Reserva Federal

El mercado descuenta una subida de 25 puntos básicos, por los que la atención estará centrada en la velocidad de las siguientes subidas. La semana pasada Powell dejó la puerta abierta a moverse con una mayor agresividad si persiste la inflación. Antes de que estallara la guerra, los inversores daban un 38% a la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos, ahora es menos de 3%.

Muchos analistas se preguntan si la Reserva Federal esperó mucho para subir los tipos y si esto le podría pasar factura. Ahora el miedo se centra en que llegue una recesión antes de encadenar una serie de subidas y empezar a reducir el balance que ya se acerca a los 9 billones. Hay quien piensa que la Fed debería ser más agresiva para lograr su objetivo de estabilización de los precios, y quién prefiere una postura más conservadora, ya que apuesta por que sea la propia desaceleración económica la que ajuste los precios vía destrucción de la demanda.

La inflación en EEUU subió por sexto mes consecutivo hasta el 7,9%, máximo de los últimos 40 años. La energía y los alimentos lideraron este nuevo incremento y eso al ser el dato de febrero las recientes subidas no están incluidas, por lo que no sería de extrañar ver datos de doble digito durante los próximos meses.

La Acción de la semana: Inditex

La compañía textil española llegó a cotizar durante la semana pasada en 18,54 euros por acciones, niveles que no se veían desde el año 2012. Inditex tiene tres grandes amenazas en el corto plazo, cierre de tiendas, aumento de materias primas y caída del consumo. En primer lugar, el aumento en las tensiones geopolítica le ha forzado a cerrar las más de 500 tiendas que tiene en Rusia y que le reportan el 5% de sus beneficios. Por otro lado, la progresiva subida de las materias primas podría reducir su margen de beneficios, y por último una mayor inflación podría reducir el crecimiento económico y por tanto el consumo.

Durante los primeros 9 meses de 2021, Inditex se recuperó de la fuerte contracción sufrida en 2020, por lo que se espera que los resultados del último trimestre del año pasado mantengan esta tendencia. En este periodo los ingresos por ventas superaron en un 11% a los de 2019, por lo que podrían marcar un nuevo máximo histórico. Estos datos se podrían ver perjudicados por la aparición de la variante Omicron a finales de noviembre. La venta online volverá a ser una de sus principales fuentes de crecimiento, y se espera que represente al menos un 25% de sus ventas en el conjunto del año. El reciente desplome responde al cierre de tiendas por las tensiones geopolíticas, la subida de las materias primas y las perspectivas de una caída en el consumo, aunque la suma de estos factores no afectará a los resultados del último trimestre.