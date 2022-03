El coste laboral sube un 4,4% y los salarios un 5,1%, hasta su mayor cifra en 22 años, por el fin de los ERTE

El coste laboral medio por trabajador y mes, incluidas remuneraciones y cotizaciones sociales, subió un 4,4% en el cuarto trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020, hasta los 2.874,61 euros. encadenando así cuatro trimestres al alza. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento se debe al mayor número de horas efectivamente trabajadas en ese trimestre frente al último de 2020 por la salida de trabajadores de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pero se ha moderado respecto al dato registrado en el tercer trimestre de 2021, cuando el coste laboral aumentó un 4,9%. Por su parte, el coste salarial aumentó un 5,1%, hasta los 2.165,79 euros de media por trabajador y mes, con un especial repunte en la hostelería.

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 2.165,79 euros correspondieron a salarios y 653,06 euros, a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto correspondió a indemnizaciones y prestaciones sociales.

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, subió un 5,1% en tasa anual, pasando de 2.061,32 a 2.165,79 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada desde el año 2000. Si se excluye el factor variable de los salarios -pagos extraordinarios y atrasados-, se obtiene el coste salarial ordinario, que varía un 5,2%.

Los otros costes -no salariales- aumentaron un 2,6%, hasta situarse en 708,82 euros por trabajador y mes. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, creció un 2,9%. En la variación de las percepciones no salariales destacó la disminución de las prestaciones sociales directas.

El coste laboral por hora creció un 0,3%, debido al aumento del 4,2% en el número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina este efecto y el de calendario, el coste por hora caería un 0,4 %, detalla el INE. En términos intertrimestrales (cuarto trimestre de 2021 sobre tercer trimestre del mismo año) y en valores corregidos de estacionalidad y calendario, el coste laboral por trabajador aumentó un 1,1%, cinco décimas más que en el tercer trimestre.

La hostelería lidera los incrementos

La hostelería fue el sector que lideró las subidas de salarios en 2021, principalmente por el fin de los ERTE en este sector, uno de los más afectados por los cierres de pandemia en 2020. En concreto, el salario medio se disparó un 53% interanual en el cuarto trimestre, hasta los 1.199,94 euros mensuales. También fue la que registró mayor aumento del coste laboral en el último trimestre de 2021, con un alza del 44,7%, aunque en cifras absolutas sigue a la cola de coste laboral 1.611,21 euros por trabajador y mes.

Jornada laboral y vacantes

Durante el cuarto trimestre la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,7 horas. De estas se perdieron, de media, 5,8 horas a la semana, la mayoría de ellas (2,7) por vacaciones y fiestas disfrutadas. Por su parte, 0,3 horas no se han trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción o fuerza mayor -incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por ERTE-. El resto de horas no trabajadas (2,8) se debieron a otras posibles causas como incapacidad temporal, maternidad o paternidad, permisos remunerados, etc. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada se redujo a 29,1 horas efectivas de trabajo.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 5,85 euros por hora (17,91 euros/hora para tiempo completo, frente a 12,06 para tiempo parcial). En cuanto a tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplicaron las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial (32,4 horas semanales, frente a 17,6).

Por comunidades, el coste laboral en Madrid y País Vasco supera en más de 400 euros la media nacional, mientras que en Extremadura y Canarias es inferior a la media en la misma cantidad. En cuanto a la variación anual del coste, Canarias, con un 12,6%; y Baleares, con un 9,5%, presentan las tasas más elevadas en unas economías con un importante peso del sector turístico.