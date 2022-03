Último aviso de la patronal del transporte al Gobierno: “No nos levantaremos hasta que se aprueben medidas o habrá consecuencias”

La paciencia de los transportistas y las asociaciones que aún no han tomado el camino de la huelga parece estar llegando al límite. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano designado por el Ejecutivo para dialogar en la mesa de negociación -dejando al margen a la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante del paro general hace ya ocho días-, se reúne con las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; y Transportes, Raquel Sánchez para aprobar un plan de ayudas.

Según fuentes transportistas, la reunión “tiene que ser un antes y un después. Ya no se puede esperar más. No nos levantaremos hasta que haya un acuerdo y se aprueben medidas concretas o habrá consecuencias“. No descartan incluso unirse a los paros. El representante de Fenadismer, Julio Villaescusa, ha confirmado este extremo y ha advertido a las ministras antes de entrar en la reunión que “no nos vamos a levantar de la mesa de negociación hasta que no existan medidas concretas”. Aún así, la plataforma convocante del paro ha reiterado su llamamiento a detener la actividad del sector. “Seguimos fuertes y concienciados”, ha defendido el presidente de la plataforma, Manuel Hernández. “Nos tratan de delincuentes y pretenden saltarse todos nuestros derechos como ciudadanos y trabajadores”, ha reiterado en un mensaje publicado a través de redes sociales en el que ha pedido “máxima unión y concienciación para mantener el gran éxito de este paro y arreglar unos problemas que nos merecemos y necesitamos erradicar de raíz”.

Mientras tanto, los pequeños transportistas mantienen la presión y han vuelto a mantener los bloqueos en los centros de distribución y a sacar los camiones a la calle, pese a la presión policial y mientras el Gobierno se reúne con las grandes patronales del sector. La Plataforma ha insistido hoy a través de las redes sociales en que no volverán a la actividad hasta que sean “escuchados” y tengan “soluciones”. También ha vuelto a reiterar hoy sus críticas por quedarse fuera dice no sentirse representada por el CNTC, y ha insistido en que la reunión se celebra “otra vez con la gente equivocada”, y reitera que “se sigue perdiendo el tiempo y alargando este paro, que ya ha empezado a desabastecer mucha industria y a presionar a la Administración”.

La respuesta de la plataforma, que asegura representar al 85% de las empresas del sector, va a ser “seguir saliendo a la calle. Sigamos paseando nuestros camiones para que se vean. A pesar de que quieren hacernos invisibles, sigamos saliendo a las plazas de los pueblos y ciudades a que sepan que el pueblo está con nosotros y no se vale rendirse”, ha dicho Hernández.

Al encuentro entre patronal y Gobierno asisten, por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta, Nadia Calviño: la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la secretaria de estado de Transporte, María José Rallo. El CNTC está representado por el presidente del departamento de mercancías, Carmelo González y por representantes de uno total de doce asociaciones del sector: Astic, ACTE, CETM, Fenadismer, Feintra, Fetransa, Fitransa, Fitrans, Anatrans, FVET, Feteia, Atfrie y UNO.