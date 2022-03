Gobierno y transportistas negocian descuentos de entre 15 y 30 céntimos para el gasóleo

El Gobierno ha puesto cifras concretas de descuentos en el precio de los carburantes encima de la mesa para aliviar la carga de los transportistas y posibilitar con ello la desconvocatoria de la huelga del sector, que hoy cumple su undécima jornada. Fuentes citadas por Efe aseguran que, en la reunión que mantienen el Ejecutivo y los representantes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se está trabajando en una horquilla de descuentos de entre 0,15 y 0,30 céntimos por litro del carburante aunque, de momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo en un encuentro que, tras cuatro horas de duración, se ha interrumpido al mediodía y se ha reanudado esta tarde.

De concretarse un acuerdo en esta horquilla, se trataría de cifras similares a las de los países del entorno como Francia, Italia o Portugal. Francia aplicará una rebaja en las gasolineras de 0,15 euros por litro de carburante para todos los consumidores particulares o profesionales a partir del 1 de abril y durante cuatro meses, e Italia reducirá en 0,25 el precio del litro de gasolina y del gasóleo durante un mes, hasta el 30 de abril. En Portugal, las medidas incluyen una bonificación de hasta 0,30 euros por litro de gasóleo a los vehículos de transporte de hasta 35 toneladas, que se limita a los 0,20 euros por litro en el caso de los camiones de mayor tonelaje al menos durante tres meses. Para facilitar su aplicación, el Gobierno luso implementará un sistema de reembolso directo en las gasolineras en colaboración con las compañías petrolíferas, para de este modo contribuir a la mejora de la tesorería de los transportistas.

El paro sigue

La reunión de hoy es clave para el Ejecutivo de Pedro Sánchez en tanto que ha asegurado que no se levantará de la mesa de negociación hasta que no haya un acuerdo. Sin embargo, no lo es tanto para los transportistas en huelga. La Plataforma para la Defensa del Transporte, convocante del paro, ha reiterado en los últimos días, y hoy lo ha vuelto a hacer, que el CNTC no les representa -de hecho, no son miembros del mismo y no están presentes en la reunión de hoy- y que van a seguir adelante con su huelga con independencia del resultado de la reunión de hoy. Su portavoz, Manuel Hernández, ha descartado “totalmente” desconvocar el paro, pase lo que pase en ese encuentro, porque defiende que los camioneros y conductores “de base” no están representados en este Comité. Sus reivindicaciones van más allá de una bajada del precio del combustible pues lo que quieren es sentarse a negociar con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y obtener garantías de que no volverán a trabajar a pérdidas.