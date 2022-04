Bajen el gasto público

Al Gobierno le encanta subvencionar. Nos da dinero para que le votemos, solo que no hay tanta gente comprando ese relato. Por ejemplo, los transportistas autónomos. Para ellos los 20 euros de descuento en el gasoil no son sino un parche más que no solventa su principal pesadilla: trabajan a pérdidas. Si están perdiendo 50 céntimos y les dan 20, siguen con un descuadre de 30. Luego el problema se aplaza. El diésel va a seguir su imparable senda ascendente porque Europa se está quedando sin gasoil como consecuencia de la minoración en la producción por la tensión constante por las subidas del petróleo y el gas, éste necesario para generar diésel. La subvención de ahora se quedará en nada en breve. Más lógico sería eliminar tasas al gasóleo profesional, sólo que a ellos les gusta bonificar, subsidiar, dar ayudas y pagas para que les estemos agradecidos, cuando lo que en realidad deberían hacer es reducir el gasto. Hacerlo permitiría bajar impuestos, fundamental para incentivar la actividad empresarial y el consumo. No nos quiten 2000 para subvencionarnos luego con 500. Mejor cobren solo 1.500.

En 2021 Hacienda recaudó como nunca, por razones obvias: a mayor precio de la energía, mas caja. Pero no lo bastante para pagar a nuestros 445.000 políticos, 22 Ministerios, centenares de consejerías, asesorías, organismos, observatorios, empresas públicas deficitarias y chiringuitos socio-laborales, sin olvidar el bono social, el joven, el cultural, el sindical y los pesebres regionales. Somos el país 27 de 37 de la OCDE en eficiencia de gasto público. Habría que reducirlo en 60.000 millones. Con ese dinero bajamos impuestos e inflación. No necesitamos tanta subvención. Necesitamos que gasten menos.