Miles de camioneros vuelven a quedarse atrapados en colas kilométricas para salir de Reino Unido

Javier Laredo lleva 15 horas atrapado en las colas de más de 50 kilómetros que se han generado para salir de Reino Unido. Este transportista autónomo de Granada es solo uno de los miles de camioneros que están soportando esperas de hasta 24 horas debido a un nuevo colapso en la autopista de acceso al Eurotúnel y en el puerto fronterizo de Dover para cruzar el Canal de la Mancha por ferry. Los profesionales del transporte por carretera llevan toda la semana sufriendo esta mala gestión, con las consecuencias económicas y personales que ello conlleva. Javier cuenta como, al llevar un día de retraso, ha perdido una de sus entregas, lo que implica perder el sueldo de toda una jornada. Los perjuicios se extienden también a sus necesidades básicas. El transportista entrevistado por LA RAZÓN señala que no pueden acceder a lugares de descanso adecuados o a unas mínimas condiciones higiénico sanitarias. “No hay baños, así que tenemos que bajar del camión y hacer nuestras necesidades en el campo que hay en los lados de la carretera”, cuenta. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), hay temor de que se repita a las puertas de la Semana Santa el mismo problema que sufrieron los transportistas europeos en suelo británico en las Navidades de 2020, por lo que exige la intervención urgente de la Unión Europea (UE).

😡LO DEL REINO UNIDO ES DE VERGUENZA!🇬🇧

Hace 2 años tuvieron "secuestrados" a miles de transportistas en plenas navidades..

..y ahora la historia se repite a las puertas de Semana Santa

Colas kilométricas de🚛🚚🚛

Y la Unión Europea no va a hacer nada?#TransportistasBloqueadosUK pic.twitter.com/bKn49qMBE8 — FENADISMER (@fenadismer) April 8, 2022

Precisamente, Javier también tuvo que vivir aquellas amargas Navidades atrapado en Reino Unido. Fenadismer denuncia que desde que UK abandonó la Unión Europea tras el Brexit, hace ya más de dos años, los problemas del transporte internacional por carretera han sido reiterados por tres motivos principales: los trámites aduaneros, el aumento de la seguridad por el mayor riesgo de entrada de inmigrantes en los vehículos y las congestiones para acceder al Eurotúnel. En las Navidades de 2020, la situación fue mucho más crítica. Confluyeron al mismo tiempo la aplicación el Brexit y la intensificación de los controles de Covid en Francia para cruzar el Canal de la Mancha. Esta fue la receta perfecta del desastre que dejó a decenas de miles de transportistas “secuestrados” en terrero británico durante casi una semana sin ningún tipo de asistencia personal. En esta ocasión, el atasco parece ser de menor escala, explica Javier. “Todo aquello fue un castigo entre Francia y Reino Unido por el Brexit en el que nos vimos implicados nosotros. Afortunadamente, esto tiene nada que ver con entonces. No creo que esté aquí parado más de un día”.

Multas de 360 euros por usar rutas secundarias

La agencia de carreteras de Inglaterra ha cerrado un tramo de autopista de 39 km que conducía al puerto de Dover para gestionar el tráfico. Por lo que ha podido conocer este autónomo con 20 años de experiencia durante sus horas varado, la policía británica estaría derivando a los turismo a carreteras secundarias para intentar disminuir el colapso, pero las colas no parecen reducirse. La situación se ha agravado por la falta de transbordadores. Las dificultades en el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, responde a los problemas que atraviesa el operador P&O Ferries, después de que a finales de marzo despidiera a 800 trabajadores bajo el argumento de que su negocio no era “viable”, con la intención de contratar a personal con menores salarios. Otras compañías de ferries ahora dicen que no tienen capacidad disponible hasta el lunes debido a la demanda de los turistas antes de Semana Santa.

Fenadismer critica a las autoridades británicas y dice que, pese a su compromiso de trabajar para resolver la situación, la crisis se ha agravado en los últimos días. Asimismo, los agentes han advertido que se impondrán multas de 300 libras (360 euros) a aquellos conductores que no sigan las instrucciones proporcionadas por los agentes británicos, o usen otras rutas alternativas en dirección a los puertos de salida, como carreteras locales, exponiéndose además a posibles detenciones. Por todo ello, Fenadismer solicita la intervención de la Comisión Europea (CE) para ayudar a resolver esta crisis y poder “liberar” a los miles de transportistas europeos que se encuentran retenidos.