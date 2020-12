«A Navidad ya no llego, sólo espero estar en fin de año en casa»

A veces, una imagen vale más que mil palabras. Las fotografías de miles de camiones varados en Reino Unido a la espera de que se abra la frontera con Francia muestra la dimensión de una crisis a puertas de la Navidad. Europa blindó sus fronteras para protegerse de la nueva variante de la covid 19 que hizo saltar todas las alarmas en vísperas de las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. Esta nueva cepa, que resulta ser mucho más contagiosa, obligó a decenas de países a tomar la decisión de prohibir la llegada de pasajeros procedentes de Reino Unido. Quizás unas de las decisiones más drásticas fue la del Gobierno francés que preside Emmanuel Macron que cerró a cal y canto el Eurotúnel.

El cierre de esta infraestructura no es baladí. En estos momentos, se encuentran miles de camiones españoles tirados en arcenes, autovías o áreas de servicio sin saber cuándo podrán regresar a casa. En un principio, el cierre de 48 horas venció a última hora de ayer, pero al cierre de esta edición, continuaba bloqueado. Las imágenes son impactantes. José Antonio Zamora, de 48 años, viajó a Londres desde El Ejido (Huelva) para llevar hortalizas. Tras permanecer 24 horas varado en la cuneta de la autopista M-20 –que conecta con el Eurotúnel–, las autoridades británicas habilitaron como aparcamiento el aeropuerto de Manston. «Creo que aquí estamos esperando entre 4.000 y 5.000 camioneros», asegura por teléfono a LA RAZÓN. Según cuenta, descargó el domingo en la capital británica y en su regreso a España, le pararon en la mencionada autopista. «Era una auténtica ratonera. Ahí permanecimos sin contar con un espacio para asearnos o servicios básicos y lo más duro, con una gran incertidumbre porque no sabemos cuándo volveremos a casa». Al igual que muchos compañeros, José Antonio planificó el transporte con un solo objetivo: llegar a casa por Navidad. «Me esperan mi mujer, mis hijos y mis nietos. Al día de Navidad ya no llego, solo espero estar en fin de año en casa», dice, con cierta ironía. Reconoce que la situación en este aparcamiento provisional es mejor que en medio del arcén ya que disponen de sanitarios y les han proporcionado bocadillos y agua. Manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y la mascarilla, pasa las horas charlando con varios compañeros. «Unos de Granada, otro cordobés, otro argentino», describe mientras muestra unas imágenes en las que puede apreciarse una cocina improvisada en el interior de un semi remolque frigorífico. «Preparamos ‘papas a lo pobre’ para todos. De momento, tenemos víveres, pero nos preocupa que si esta situación se alarga mucho, nos quedemos sin alimentos», lamenta.

Transportistas cuentan a LaRAZÓN cómo es la situación en la frontera

Con una longitud de 50,5 kilómetros, el corredor del Canal de la Mancha es el tercer túnel subterráneo más largo del mundo, por detrás del de la base de San Gotardo en Suiza y el Seikan en Japón. A pesar de contar tan solo con dos carriles para el tráfico por carretera, uno de ida y otra de vuelta, el Eurotúnel cosecha grandes marcas de tráfico de mercancías y, más en estas fechas tan señaladas en el calendario. Se calcula que decenas de miles lo cruzan diariamente en Navidad. José María Alemán es otro de los conductores atrapados por el cerrojazo. Descargó este domingo y ahora está esperando en un almacén a que abran la frontera. «Escuché que varios compañeros estaban atrapados y decidí quedarme en Londres hasta que se normalice la situación», explica vía telefónica. No puede esconder su cabreo con la innacción del Gobierno español. «¿Dónde está la llamada de Sánchez a Jonhson y Macron para que nos dejen salir?», se pregunta. «Cuando éramos imprescindibles nos abrieron todas las fronteras y no fallamos y, ahora nos encierran...», se queja. José María intentó salir del país vía aérea pero, según cuenta, el precio de los vuelos se ha disparado y además, necesita una PCR. «¿De dónde la saco?», vuelve a preguntarse. Reconoce que pasa las horas buscando información relacionada con la posible apertura del Eurotúnel pero «no hay nada nuevo, ¿hasta cuándo?», dice. Además es consciente de que la crisis va para largo ya que calcula que para descongestionar el túnel serán necesarios dos o tres días.

La tensión crece entre los transportistas y la Policía

Mientras que las asociaciones de transportistas piden al Gobierno una solución inmediata, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se limitó ayer a enviar «un caluroso y afectuoso saludo». «Estamos haciendo todo lo necesario para que el retorno pueda hacerse cuanto antes y en las mejores condiciones posibles», afirmó. Por su parte, Francia anunció la reapertura con Reino Unido al tránsito de ciudadanos, aunque exigirá un test negativo contra el coronavirus, sea PCR o de antígenos sensibles a la nueva cepa detectada en territorio británico. Entre tanto, el caos en la frontera con Francia es la antesala de lo que podría suponer un Brexit sin acuerdo.