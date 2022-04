Camioneros españoles atrapados en Reino Unido: 30 horas de pesadilla para cruzar el Canal de la Mancha

Camiones apartados en los arcenes de la carretera, atascos que superan las quince o veinte horas y una falta de descanso, es la situación caótica que han tenido que vivir miles de transportistas en Reino Unido durante las últimas semanas, tras el colapso de la autopista de acceso al Eurotúnel y en el puerto fronterizo de Dover para cruzar el Canal de la Mancha por ferry. No obstante, esta no es la primera vez que pasa, ya que esta misma problemática se dio en las Navidades de 2020; aunque tampoco será la última.

Salir de Reino Unido se volvió misión imposible para muchos de estos trabajadores europeos la semana pasada, catalogándola como “la peor de todas”, como es el caso de José Antonio Zamora, quién se tuvo que “parar a la fuerza” en la autopista el pasado jueves 7 de abril durante 16 horas.

“Te paras allí y a esperar a las ordenes de ellos. No te dicen nada, hay una desinformación enorme. Puedes estar dos horas sin mover el camión o lo mueves apenas 100 metros. Además no te dejan relajarte, si ven que no estás en el volante te pegan en la puerta para que te levantes por si hay que mover el camión”, asegura a LA RAZÓN este transportista malagueño.

Asimismo, en los 35 kilómetros de cola que tuvo que esperar este profesional del transporte, asegura que lo ha pasado “muy mal”, ya que no pudieron acceder a lugares de descanso adecuados o a unas mínimas condiciones higiénico sanitarias. “No tienes dónde hacer tus necesidades, te tienes que bajar y hacerlo en la rueda del camión”, explica.

A pesar de que la agencia de carreteras de Inglaterra cerró un tramo de autopista de 39 kilómetros que conducía al puerto de Dover para gestionar el tráfico e intentar disminuir el colapso, las colas no parecían reducirse. Además, esta situación se agravó por la falta de transbordadores, ya que las dificultades en el puerto de Dover responden a los problemas que atraviesa el operador P&O Ferries, después de que a finales de marzo despidiera a 800 trabajadores y otras compañías afirmaron no tener capacidad disponible hasta hace dos días a raíz de la demanda de los turistas antes de Semana Santa.

Por tanto, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) criticaron a las autoridades británicas ya que pese a que se comprometieron a trabajar para resolver la problemática, la crisis se agravó mucho más durante los últimos días de la semana pasada.

Multas de hasta 360 euros

Ante esta situación, dado que los transportistas querían “salir rápido” del atasco intentaron buscar rutas alternativas sin mucho éxito. “La policía se dio cuenta y si intentabas evitar el atasco te ponían 300 libras de multa (360 euros), un cepo a la rueda y cuando te lo quitaban, de vuelta a la cola. Había que pasar por la M-20 a la fuerza”, asevera José Antonio.

En este sentido, los agentes no solo multaban a aquellos transportistas que usasen otras rutas alternativas en dirección a los puertos de salida, como carreteras locales, sino que también a aquellos que no siguiesen las instrucciones proporcionadas por los propios agentes británicos, situaciones en las que incluso cabía la posibilidad de ser detenidos.

Por su parte, el profesional del transporte José López estuvo parado “sin disponibilidad ni servicio” más de 24 horas en esta autopista, desde el jueves 7 de abril a las 20:00 horas, hasta la madrugada del sábado 10, cuando sobre las 02:00 de la mañana consiguió salir de allí.

Aunque esta no es la única vez que este transportista se ve en esta situación, sino que él vivió la misma problemática en las Navidades de 2020 y se sintió “toreado”. “Encima yo venía contagiado de covid y salí por los pelos. Siempre la misma historia cada dos por tres y nos secuestran a los transportistas”, asegura a este diario José López.

Además, explica que al principio las colas eran de siete horas como máximo, pero cada vez fueron yendo “a peor”, haciendo que algunos de estos profesionales pasaran más de un día parados en una situación que era prácticamente insostenible. “Si te salías de la cola porque tenías que descansar, después tenías que volverte a poner al final, era vuelta a empezar otra vez”, sostiene.

Esperas actuales de 5 horas

La semana pasada fue cuándo los transportistas vivieron horas y horas de esperas, siendo “la peor de todas”, sin embargo, aunque la situación ha mejorado bastante, esta sin embargo esta no ha cesado. “Este martes estuve hablando con un compañero y ya ha pasado medio bien, y otro ha estado 5 horas de espera, que ya es aceptable, acostumbrados a veintitantas”, asegura José Antonio Zamora.

No obstante, ambos transportistas han señalado que a pesar de que parece que la situación esta solucionada por el “momento”, esto puede no quedar ahí. “Claro que se volverá a repetir, no es la primera vez que pasa”, sentencia José López.