Inicio semanal con caídas tras las elecciones francesas

La jornada ha finalizado con correcciones en los principales selectivos bursátiles europeos, pero no todos con la misma intensidad, ya que el Ibex ha retrocedido levemente un -0,86%, mientras otros, como el CAC o Eurostoxx han perdido más de un -2% en su cotización.

De hecho, el selectivo francés ha sido de los más perjudicado, con una bajada del -2,01%, el día después de que se hayan celebrado las elecciones generales, y en donde Macron ha salido ganador y por lo tanto vuelve a ser presidente del país otro nuevo mandato.

La victoria del candidato del partido LREM ha sido con el 58,5% de los votos. La candidata Le Pen, del partido RN, únicamente ha obtenido el 41,5% del sufragio.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la participación (un 28,2% del electorado no ha ejercido su derecho a voto), situándose en los niveles más bajos en los últimos 50 años.

Los principales índices europeos han cerrado hoy con bajadas: Ibex35 -0,86%, Dax30 -1,59%, Eurostoxx50 -2,19%, FTSE100 -1,89%, CAC40 -2,01% y FTSE MIB -1,48%.

En Wall Street se han presentado los resultados del primer trimestre de la empresa Coca-Cola (KO). Los números no han defraudado, e incluso han sido superiores a lo esperado en una empresa tan madura. El BPA ha sido un 11% mayor (0,64$ vs 0,579$) y los ingresos un 6% más (10,5B vs 9,83B).

A cierre de mercado en Europa, los principales indicadores americanos cotizan de la siguiente manera: Dow Jones -1,12%, S&P500 -1,28% y Nasdaq100 -0,45%.

Jornada en la que 21 valores del selectivo español han finalizado con pérdidas y solamente 14 con ganancias.

Las acciones que han reflejado las más importantes caídas han sido: ArcelorMittal -8,41%, Acerinox -4,25%, Repsol -4,18% y BBVA -3,34%.

Los valores que han obtenido las revalorizaciones más fuertes han sido: Grifols 4,74%, Meliá Hoteles 3,36% y Siemens Gamesa 2,70%

El petróleo presenta una jornada bajista: West Texas -6,54% y Brent -6,33%.

El Gas Natural refleja una subida del 0,86%.

Los metales preciosos también marcan una jornada de bajadas. El Oro con un -2,05% y la Plata un -2,56%.

Las Criptomonedas están reflejando desplomes: ETH -1,90% y BTC -0,96%.

Raúl Calle, Analista de iBroker.es