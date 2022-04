Un juzgado obliga a Wizink a devolver 52.000 euros por una tarjeta revolving

Los interés abusivos y la opacidad de los productos denominados ‘revolving’ -ya sean tarjetas o créditos- han vuelto a dar la razón a un cliente afectado. El Juzgado de Primera Instancia nº 86 de Madrid ha declarado la nulidad del contrato de una tarjeta revolving de Wizink con un TAE aplicado del 26,72% y ha obligado a la entidad a devolver a un consumidor cerca de 52.000 euros por los intereses cobrados durante la duración del contrato, según informa la plataforma Reclama Por Mí, que se ha encargado de la defensa del particular. En marzo de 2020, el Tribunal Supremo sentenció que los contratos de las tarjetas revolving que aplican tipos de interés superiores al precio normal del dinero, son “desproporcinados”, “usurarios” y “deben ser anulados”.

¿Qué son las tarjetas revolving?

Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que está asociada a una línea de crédito al consumo y que permite realizar el reembolso de los “micropréstamos” en cuotas mensuales. Cada vez que se usan se contrae una deuda, ya que el dinero que se gasta no es del titular, sino del banco. Por ello, se pueden usar aunque la cuenta corriente del cliente esté vacía. En este caso, el pago revolving será siempre a plazos y genera intereses.

Su tipo de interés es tan alto que en muchos casos se acaba teniendo que abonar más del doble de la cantidad que se solicitó inicialmente. “Los afectados por tarjetas revolving se enfrentan a un situación en la que, aún realizando el pago de las cuotas mensuales, no habiendo impagado ninguna, la deuda no solo no disminuye sino que aumenta cuando el pago mensual estipulado no cubre la totalidad de los intereses devengados en ese periodo”, explica Reclamador.es.

¿Qué dicta la reciente sentencia?

La reciente sentencia del juzgado de Madrid obliga a Wizink a devolver todas las cantidades ya abonadas por el afectado que excedan del pago del principal del crédito dispuesto de dicha tarjeta, lo que incluye los intereses y comisiones. De esta forma, el importe que la entidad debe devolver al cliente asciende a 52.302,35 euros.

Además del principal peligro de estas tarjetas nombrado anteriormente (una TAE abusiva), Reclama Por Mí señala que en los casos relacionados con tarjetas revolving “suelen darse otros factores, como la falta de transparencia de las condiciones de este producto”. Así, el cliente contrató este producto “a la salida de un centro comercial”. “Solo me dijeron que podía pagar cómodamente las compras como yo quisiera y no explicaban nada más”, sostiene el afectado.

Reclama Por Mí explica, en un comunicado, que cuando este usuario intentaba acceder a la información sobre su contrato para saber la situación de la deuda, “obtenía evasivas por parte de la entidad”. Sin embargo, “con el paso de los años y la digitalización de los bancos”, el cliente pudo acceder a la información y observó que “el capital pendiente era prácticamente el mismo” que al principio del contrato, “a pesar de llevar 12 años pagando”. “Lo peor es que, incluso con la tarjeta desactivada, te siguen cargando e incrementando intereses”, afirma el afectado.

El interés del 26,72% ha sido la razón por la que el juzgado ha considerado que “resulta indiscutible el carácter usurario del crédito objeto del proceso, al suponer el interés estipulado más del doble del interés medio y no haberse alegado, ni justificado, por la entidad acreditante la concurrencia de circunstancia alguna jurídicamente atendible que pudiera justificar un interés tan notablemente elevado”, según recoge la plataforma especializada en reclamaciones de consumidores.

Además de esta deuda, el particular contrató un seguro destinado a hacerse cargo de la deuda en caso de no poder seguir pagando. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo e incrementaban los intereses, “también aumentaba el precio del seguro”, lo cual contribuyó al incremento de la deuda, según especifica Reclama Por Mí, que recomienda acudir a los tribunales a las personas afectadas por las tarjetas revolving.