La portuguesa TAP, ¿en el punto de mira de Iberia?

Con la operación de Air Europa todavía cociéndose, a Iberia algunos ya le están buscando otras novias: la portuguesa TAP. Ryan O’Leary, presidente de Ryanair, está convencido de que la aerolínea lusa acabará integrada en la compañía española. “El Gobierno portugués quiere rescatar TAP y empaquetarla para dársela a alguien”, aseguró O’Leary en una entrevista publicada ayer por el medio digital portugués “ECO”, en la que apunta a la mayor aerolínea española como potencial compradora.

El directivo irlandés considera que, “una vez que TAP esté vendida a Iberia”, el Gobierno portugués invertirá más en el aeropuerto de Lisboa, donde la capacidad máxima de pasajeros que puede soportar fue superada hace años, según explicó. No obstante, O’Leary no cree que, de darse, sea una buena operación para Portugal. En su opinión, “cuando TAP se venda a Iberia o British Airways [que se fusionaron], [los nuevos propietarios] no querrán crecer en Lisboa y querrán mover el tráfico de Lisboa a Madrid o Barcelona “, dijo O’Leary.

TAP está ahora mismo bajo la tutela del Estado portugués. La aerolínea, como todo el sector aéreo, sufrió fuertes turbulencias con el coronavirus que le llevarán a entrar en pérdidas. Por ello, el Ejecutivo portugués tomó la decisión de ampliar su presencia en el capital de la compañía y aprobó ayudas millonarias al considerarla “estratégica” para el país. En total, la Comisión Europea dio luz verde a diferentes ayudas estatales que rondan los 3.200 millones de euros, a cambio de un plan de reestructuración, lo ha dado al Estado luso la propiedad del 100% del capital de la aerolínea. De la misma forma, Portugal es propietario del 72,5% del grupo TAP, donde están el negocio de ingeniería y mantenimiento en Brasil -que cerrará este año-, participaciones en empresas de asistencia en tierra y catering y la compañía aérea regional Portugália.

Sea a Iberia o a otro gran grupo, lo que parece claro es que TAP no seguirá su singladura empresarial en solitario. El pasado mes de diciembre, el ministro de Infraestructuras portugués, Pedro Nuno Santos, aseguró que la privatización de TAP no estaba en ese momento encima de la mesa. Sin embargo, también advirtió de que que el Gobierno luso trabajaría para que pueda integrarse en un “grupo importante de aviación”. “En este negocio altamente competitivo, una aerolínea no sobrevive aislada”, aseguró. Desde entonces, Iberia-British Airways, Lufthansa y Air France-KLM han sido apuntadas por la prensa portuguesa como los principales interesados en la compañía portuguesa.