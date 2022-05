Así es como puede evitar una subida en la factura de la luz al usar el aire acondicionado este verano

Pese a que la época estival todavía no ha comenzado, la llegada anticipada de un calor exagerado, superando los 40 grados en algunos territorios del país parece contradecir esta idea, quedando la primavera en un segundo plano relevada por un verano adelantado.

Ante esta situación de altas temperaturas, son muchas las personas que buscan alternativas para pasar este calor sofocante como darse baños en la piscina para refrescarse, hacer uso de ropa fresca y cómoda o incluso encender el aire acondicionado en los hogares.

No obstante, esta última opción no siempre es la más recomendable, ya que poner en marcha este aparato de climatización puede incrementar notablemente la factura de la luz, haciendo que las personas se puedan llevar un susto a final de mes. Por tanto, antes de que se pongan en funcionamiento estos equipos, desde la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) se recomienza adoptar una serie de medidas que garanticen una adecuada puesta a punto de estos aparatos y así evitar un recibo de la electricidad elevado.

Asimismo, esta asociación recuerda a los usuarios que aquellos equipos de climatización que no son portátiles no solo son meros electrodomésticos, sino que son equipos de instalación térmica de la vivienda. Esto significa que tanto su instalación, uso y manteniendo están sometidos al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), es decir, un reglamento de eficiencia energética en la que recoge que las empresas instaladoras o mantenedoras habilitadas son las únicas que pueden llevar a cabo las operaciones previamente mencionadas.

Pese a que los usuarios en estos aspectos previos no tienen ni voz ni voto, estos podrán comprobar y verificar el estado de algunos de los elementos de los aparatos de aire acondicionado siguiendo una serie de pautas:

1. Comprobar las conexiones eléctricas que alimentan el equipo

Desde la asociación recomiendan a los usuarios que se comprueben si los cableados o regletas a los que están conectados los equipos están en buen estado o no, o incluso si estas regletas tienen conectados varios apartado del hogar. “Estas pueden no estar preparadas para soportar las intensidades de los elementos conectados o no contar con el debido aislamiento, de manera que puedan producirse sobrecalentamientos o incluso cortocircuitos que pongan en riesgo la seguridad de los residentes”, explica Inmaculada Peiró, directora General de Agremia.

2. Revisar los aislamientos de los circuitos frigoríficos

Los usuarios para ahorrar en su factura de la luz también deben revisar los circuitos frigoríficos, es decir aquellos tubos por los que circula el liquido refrigerante y comprobar que estos están debidamente aislados, ya que en caso contrario, Peiró asegura que “un aislamiento inadecuado o deteriorado por el paso de los años, provocará una pérdida energética que redundará en un mayor consumo eléctrico y una menor eficiencia del equipo”.

3. Realizar una limpieza anual de los filtros del aire

Otra de las alternativas para permitir no solo un ahorro en el recibo eléctrico sino también conseguir una calidad óptima será realizar una limpieza al año de estos filtros de los equipos de aire acondionado o su sustitución periódica. En este sentido, si se usan de manera continuada los aparatos durante años, esto hace que los filtros se obstruyan perjudicando la eficiencia del equipo, reduciendo el caudal del aire y disminuyendo la eficacia del filtrado.

4. Seguir las pautas de uso de los aparatos de aire acondicionado

Los usuarios deben seguir las pautas de uso de estos equipos con el objetivo de obtener una mayor eficiencia de los mismos, evitando así que se dispare la factura de la electricidad por un consumo excesivo.

Asimismo, con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, el usuario tendrá que cambiar sus hábitos de consumo, por lo que desde la asociación recomiendan que se tenga en cuenta el horario en que se producirá el encendido de estos aparatos. Sumado a esto, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) recuerda que la temperatura ambiente a la que se deben programar los equipos deberá ser de entre 24 y 25 grados en verano.

5. Tener en cuenta la normativa

El reglamento de eficiencia energética establece que los aparatos de aire acondicionado deben tener un mantenimiento preventivo cada cuatro años en caso de ser de uso doméstico o cada dos para cualquier otro uso, o bien con la periodicidad indicada por el fabricante en el manual de uso y mantenimiento del equipo.