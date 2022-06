Tesla despedirá al 10% de la plantilla: “Tengo muy malas sensaciones sobre la economía”

El valor de Tesla cayó a primeras horas del viernes un 6% ante las noticias de que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, pretende recortar un 10% de la plantilla del fabricante de vehículos eléctricos. En un correo dirigido a los directivos de la compañía y filtrado a los medios de comunicación en Estados Unidos, Musk solicitó una pausa en nueva contrataciones y el despido de un 10% de su fuerza laboral, alrededor de 10.000 personas.

Musk justificó sus demandas porque tiene el presentimiento de que la economía está abocada a atravesar momentos difíciles. “Tengo muy malas sensaciones sobre la economía”, ha advertido.

En abril, Tesla reportó unos beneficios netos récord en el primer trimestre del año de 3.318 millones de dólares, un 658% más que en el mismo periodo de 2021. Cuenta con plantas de producción de automóviles y baterías en Estados Unidos, China y Alemania. A finales de 2020, tenía una plantilla de algo más de 70.000 trabajadores en suelo estadounidense y cerca de 30.000 en otros países. El año pasado, Tesla tuvo su mejor año con la producción de 930.422 vehículos y la entrega de 936.172.

La filtración del correo de Musk se produce dos días después de que conociese otro mensaje del hombre más rico del mundo en el que daba un ultimátum a los empleados de Tesla, en el que advertía a los trabajadores de Tesla que se olviden de trabajar de forma remota y que tienen que elegir entre estar un mínimo de 40 horas a la semana en las oficinas de la empresa o dejar el fabricante de automóviles. Musk justificó su decisión porque, dijo, la creación y producción de los productos más interesantes que hay en el planeta no se puede realizar a través de llamadas telefónicas.

La carta que hoy circula y que lleva la firma de “Elon” dice textualmente: “Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo (y me refiero a ‘mínimo’) de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica”, dice el mail fechado el 31 de mayo. En ese correo, también se señala que las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas directamente por Musk. “Además, la ‘oficina’ debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo”, se puede leer en el correo filtrado.

No era la primera vez que el empresario se muestra en contra del teletrabajo. El mes pasado, Musk tuiteó: “Todas los mensajes de quedarse en casa en relación con el Covid han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro”.

Las excentricidades de Musk, quien según sus propias declaraciones durmió durante semanas en la planta de montaje de Tesla en Fremont cuando el fabricante atravesaba sus momentos más difíciles, han ido en aumento en los últimos años. Al principio de la pandemia, en abril de 2020, Musk calificó de fascistas las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades de California para evitar la propagación de la enfermedad en lugares de trabajo e ignoró durante días las órdenes de cerrar la planta de Fremont. Musk también ignoró repetidamente las instrucciones recibidas por las autoridades del mercado de valores con respecto a sus comunicaciones a través de Twitter. Precisamente, Musk ha planteado una oferta por valor de 44.000 millones de dólares para la compra de Twitter.