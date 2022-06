Sigue estas 5 recomendaciones para hacer un uso eficiente del aire acondicionado durante esta ola de calor

De acuerdo con los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde este fin de semana la Península Ibérica experimentará una inusual ola de calor de calor que se extenderá hasta el viernes de la semana que viene y que subirá los termómetros hasta los 42ºC en algunas zonas del país. Es algo bastante inusual que experimentemos un aumento de la temperatura como este a comienzos del mes de junio. Estamos hablando de que este año el calor será entre 10 y 15 grados más de lo normal durante el día… y de 5 a 10 grados más por la noche.

El aire acondicionado debe mantenerse a una temperatura de confort razonable | Fuente: EUROPA PRESS FOTO: EUROPA PRESS

Para combatir el calor, a muchos españoles no les quedará otra que poner en marcha el aire acondicionado para buscar algún refugio frente a las altas temperaturas. Y teniendo en cuenta lo disparatado que se han vuelto los precios de la energía en los últimos meses, es muy recomendable que sepamos cómo sacarle partido al electrodoméstico; para así poder ahorrarnos entre un 30% o un 60% del coste de esta partida en la factura de la luz:

1. Tiene que estar fresquito… no gélido

No hace falta decirlo, pero no es razonable utilizar chaqueta o jersey dentro casa… y exigirle al aire acondicionado que sea barato. La gente que lleva ropa liviana no necesita una temperatura inferior a los 25º para sentirse cómodas. Y si es para dormir, esa cifra se puede elevar hasta los 27º. Por eso, siempre que sea posible, debemos moderar nuestro “apetito” y poner el aire acondicionado a una temperatura de confort razonable. Puede parecer una nimiedad, pero solo con subir de 24º a 25º puede ahorrarnos un 34% del precio.

Otra cosa que también deberíamos saber es que no por poner la temperatura del aire acondicionado al mínimo vamos a a conseguir que enfríe más rápido… va a tardar lo mismo en llegar a los 25º. Y puede que nos olvidemos de que lo hemos programado de esta forma y que estemos dejando al aparato funcionar bastante tiempo de más a una temperatura demasiado baja.

Si queremos que nuestra casa se mantenga a una buena temperatura, es importante que moderemos la entrada de luz solar | Fuente: Amazon FOTO: AMAZON

2. Limpiar bien los filtros:

Cuando la entrada de aire al aparato está sucia, el esfuerzo que tiene que hacer para alcanzar las mismas temperaturas y el tiempo que debe estar encendido para conseguirlo será mucho mayor. Por eso, lo recomendable es que limpiemos bien los filtros del aire acondicionado -por lo menos- cuando empiece la temporada de verano. Aunque si lo utilizamos con asiduidad, convendría que lo repitiésemos una o dos veces más.

3. Baja las persianas

De nada sirve que pongamos el aire acondicionado “a todo trapo”, si luego nos sentamos en el sofá con los rayos de Sol cayendo sobre nuestra nuca. Si bajamos todas las persianas, es posible que generemos un ambiente un poco lúgubre de más. Por lo que no es necesario tenerlas completamente bajadas cuando estemos en ese espacio, pero sí cuando no estemos en él. En resumen, durante estos días debemos preocuparnos de bajar todas las persianas antes de salir de casa y de mantener al mínimo posible y deseable la exposición a los rayos del Sol.

4. Un ventilador consume 10 veces menos

Si se te presenta la opción de mantenerte fresquito con un ventilador o con el aire acondicionado… no lo dudes. La respuesta es clara: un ventilador consume 10 veces menos que el aire acondicionado. Por eso, cuando las temperaturas no sean demasiado excesivas, es mejor que enchufes el ventilador, porque con él conseguiremos que la sensación térmica descienda entre 3ºC y 5ºC.

El aire acondicionado es 10 veces más barato que el aire acondicionado | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime

5. Que no se escape el aire

Si una habitación está bien aislada, podremos concentrar los efectos del aire acondicionado en una sola habitación. Además de lo obvio, que es que tenemos que cerrar puertas y ventanas antes de encender la máquina y cada vez que entremos o salgamos de la habitación, también nos convendría revisar la estancia para buscar las posibles grietas por las que pueda haber filtraciones de aire.