Cuánto durará la ola de calor y qué zonas serán las más afectadas

Este fin de semana llega la primera ola de calor del año a España, que será una de las más tempranas desde 1975. Y será larga, ya que durará “al menos” hasta el miércoles. Los termómetros pasarán de 40 grados centígrados (ºC) en puntos del centro y la mitad sur y se superarán los 35ºC en buena parte del interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que emitirá este viernes un aviso especial.

“Con los pronósticos más actualizados en la mano, el calor será muy intenso en la península y Baleares al menos hasta el miércoles, y no podemos descartar que se extienda el calor intenso un par de días, aunque esto habrá que confirmarlo”, señala Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Así, Badajoz, Sevilla y Córdoba podrían alcanzar o rebasar los 40 grados durante esos seis días, por delante de Ciudad Real, Granada, Jaén y Toledo (cinco); Zaragoza (cuatro); Cáceres, Lleida y Logroño (tres); Albacete, Madrid, Huesca y Zamora (dos), y Girona, Guadalajara, León, Murcia, Ourense, Palencia, Pamplona, Salamanca, Teruel y Valladolid (uno).

Las capitales más calurosas serán Badajoz y Sevilla este viernes (40 grados); Badajoz y Sevilla el sábado (42); Badajoz, Córdoba y Sevilla el domingo (43); Córdoba el lunes (43); Córdoba el martes (44); Badajoz y Córdoba el miércoles (44), y Córdoba y Zaragoza el jueves (44).

Después de vivir el mes de mayo más caluroso de la serie histórica que arranca en 1961, la primera quincena de junio parece que mantiene la apuesta y no sería extraño que, vista la previsión, acabe igualmente en el primer lugar en lo que a altas temperaturas se refiere en gran parte de España, tal y como afirma José Antonio Maldonado, director de meteorología de Meteored. La ola de calor más temprana apareció el 11 de junio de 1981 y la segunda el 13 de junio de 2017.

Este viernes, por la mañana, el cielo estará nuboso en las cercanías del Cantábrico y en el norte de Galicia, aunque se irá despejando. El resto de regiones presentará grandes claros excepto en puntos de montaña, donde por la tarde habrá posibilidad de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán al alza en todo el territorio, salvo en la costa mediterránea. Una decena de provincias tienen avisos por temperaturas elevadas, con aviso naranja -riesgo importante para actividades al aire libre- por temperaturas elevadas. En provincias como Badajoz, Córdoba y Sevilla podrían llegar a los 40 ºC.

Durante el fin de semana las temperaturas subirán de forma generalizada y estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal durante el día, salvo en las regiones cantábricas, e incluso puntos del interior llegarán a ser entre 10 y 15 grados superiores a las habituales para la época del año. Los valores podrían sobrepasar el sábado los 40 ºC en el valle del Guadalquivir y el sur de Extremadura.

El calor también será intenso en horas nocturnas. Habrá noches tropicales -es decir, cuando la temperatura mínima no baja de 20 grados- en la costa mediterránea, la cuenca central del Ebro, el centro peninsular, Extremadura y amplias zonas de Andalucía. Incluso no se descarta alguna noche tórrida, cuando no se baja de 25 grados, durante estos días en puntos de Extremadura.

Entre el domingo y el lunes la situación podría agravarse. Las temperaturas irán en aumento en todas las capas de la troposfera, dejando un territorio afectado por los 40 ºC cada vez más amplio. En algunas ciudades del suroeste peninsular se podría llegar a los 44ºC, como Sevilla o Córdoba. Habrá más de 35 grados en la cuenca del Ebro, la Meseta Norte y buena parte del centro y sur de la península, así como en Baleares.

El lunes se superarán de nuevo los 40 en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y el martes sobre todo en el Guadiana, el Guadalquivir, zonas del sureste -como el sur de Alicante y en Murcia- y la depresión central del Ebro. Badajoz, Tanto el lunes como el martes, y Lleida, Logroño, Madrid y Zaragoza también rondarán ese valor. L

as noches serán tropicales en amplias zonas. Madrid no bajará de 22 grados. Zaragoza y Barcelona llegarán a temperaturas mínimas en torno a 23 grados e incluso Jaén podría quedarse cerca o no bajar de 25 grados.