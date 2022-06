Motivos por los que te pueden despedir estando de baja

Al cogerse una baja médica, a la mayoría de los trabajadores les invade la misma duda: ¿me pueden despedir estando de baja? La respuesta es sí y no. La empresa no puede despedir a un empleado mientras se está recuperando por el simple hecho de estar enfermo o sufrir una dolencia. No obstante, la baja no es un escudo infalible contra despidos, ya que si la compañía justifica adecuadamente su decisión, podrá poner fin al contrato.

La baja supone un gasto extra para las empresas, porque entre los días 4 y 15 en los que el trabajador no puede acudir a su puesto de trabajo por enfermedad debe asumir el pago de su salario y además el del sustituto durante su ausencia. Algunas empresas tienen fichados a aquellos trabajadores que, bajo su punto de vista, abusan de las bajas, y aprovechan su periodo de recuperación para echarlos. Esta práctica es ilegal. Aunque se puede despedir a un empleado que está de baja médica, la causa para justificar esta decisión no puede ser la propia enfermedad. En tal caso, el despido podría ser considerado como improcedente o nulo habría que indemnizar o readmitir al trabajador afectado, además de pagarle los salarios dejados de percibir. “En caso de no estar de acuerdo con el despido, se podrá impugnar ante los Juzgados de lo Social en el plazo de veinte días hábiles”, explica Legálitas.

Legálitas recoge varios supuestos donde el despido sin causa justificada podría calificarse como nulo:

-Durante los permisos de maternidad y lactancia.

-Cuando el despido tenga como móvil una causa de discriminación prevista legalmente.

-Vulneración de los derechos fundamentales.

-Reducción o excedencia de jornada por cuidado de un menor o familiar con una enfermedad grave.

-Si la finalización del contrato fuese una consecuencia de una reclamación a la empresa, judicial o extrajudicialmente, por algún derecho laboral, en virtud de la garantía de indemnidad.

Para que el despido de un trabajador que está de baja médica sea procedente, las razones legales son: técnicas, económicas, organizativas o de producción. También se puede imponer un despido disciplinario al empleado cuando haya incurrido en un incumplimiento grave. En estos casos, el motivo más frecuente para despedir es que el trabajador haya simulado estar de baja o la haya exagerado para tomarse unas vacaciones o trabajar en otra empresa. Ante fraudes de este tipo, la firma puede llevar a cabo un despido procedente. El trabajador siempre tiene la opción de reclamar su nulidad, pero si la empresa tiene pruebas el despido se hará efectivo.