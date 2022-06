Los camioneros autónomos votan mañana si retoman la huelga

Mañana es el día. Los pequeños transportistas y autónomos agrupados en la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías decidirán en diversas asambleas que celebrarán en varios puntos de España si reanudan los paros que suspendieron en abril. Tras reunirse el pasado día 16 con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), aseguraron que no han logrado garantías de que antes de que acabe el mes entre en vigor la ley que aplicará los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, lo que debe conducir a que este sector no trabaje a pérdidas. La puesta en marcha de esta medida es la que motivó en gran medida las movilizaciones de marzo y la que puede conducir a su reanudación el próximo mes. Y eso a pesar de que, como recuerdan desde el Mitma, el compromiso es tener lista la normativa antes de que termine julio.

Tras la reunión del pasado día 16 en el ministerio, la directiva de Plataforma explicó que, ante el desconocimiento de la fecha exacta en que estará lista la Ley que les permita trabajar sin pérdidas, “se hace imposible que podamos replantear mantener la actividad en los próximos meses”. Plataforma, por ello, anunció que consultaría mañana a sus bases “para que se refrende la reactivación del paro indefinido de transporte, suspendido a principios de abril, si a partir del 30 de junio no tenemos si no la Ley [para no trabajar a pérdidas] un Decreto-Ley que proteja nuestros costes de explotación cuando realicemos un servicio”.

Antes de su encuentro con el Mitma, Plataforma llevaba ya varias semanas amenazando con reiniciar los paros ante la falta de noticias sobre la ley para proteger sus costes. De hecho, en un vídeo difundido el pasado día 13 entre sus asociados, Hernández anunció que ponía en marcha toda la maquinaria para reactivar los paros en julio después de que el Mitma suspendiese la reunión que tenían prevista con ellos para ese día y que, finalmente, se celebró tres días después.

Apoyo parcial

La movilización de Plataforma, como la de marzo, no cuenta con el apoyo del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano legítimo de representación del sector pero del que no forma la asociación de transportistas autónomos y en el que se integran Fenadismer, Astic o la Cetm. Aunque CNTC considera también preocupante la situación que atraviesa el sector, aboga por seguir trabajando con el Mitma, al que ha reclamado más medidas de apoyo como, por ejemplo, bonificar con 20 céntimos más el combustible profesional. CNTC está ahora analizando el borrador de ley para no trabajar a pérdidas que les ha trasladado el ministerio. Un documento que también está en manos de Plataforma. ,

Ante la consulta que tendrá lugar el domingo, el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor organización empresarial con representación en el CNTC, Ovidio de la Roza, llamó el viernes a la unidad del sector en una carta difundida a sus asociados. “Aquellos que no pertenecen al sector o no han sido conscientes de lo que hemos vivido con los últimos Gobiernos, no tendrán en cuenta que durante años el CNTC reclamó al entonces Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la respuesta siempre era la misma: nos ignoraban y nos ninguneaban”, comienza su misiva. Posteriormente, asegura que en sus encuentros con el ministro José Luis Ábalos se tuvo un “halo de esperanza” que luego se quebró por la amenaza de los peajes y “la falta de compromiso”, por lo que se decidió lanzar el órdago de diciembre de 2021, con lo que se consiguió avanzar en un acuerdo “histórico” para el sector.

El Gobierno pide calma al sector para solucionar los problemas

Ahora, cree que todas estas medidas han quedado eclipsadas por una etapa “más ardua”, desencadenada por la inflación, pero no cree que parar los camiones sea la solución: “acabaríamos con más perdidas y perjudicando a la sociedad que tanto nos necesita”. Por todo ello, pide salir adelante poniendo en marcha las medidas logradas, haciendo uso de la cláusula de revisión de precios y decir “no” a los clientes que se niegue a pagar un precio justo. “Sé que no es fácil, que siempre nos acechan las dudas y los miedos, pero si lo hacemos empujando juntos, lo lograremos”, concluye De la Roza.

Desde el Mitma también se ha pedido calma a los transportistas. “El Ministerio trabaja sin descanso para hacer frente a dicha situación y para poder resolver las necesidades y atender las demandas de un sector que consideramos un pilar fundamental para sostener la economía de este país”, explicaron el viernes fuentes del Departamento, que aseguraron con los compromisos adquiridos por el sector y recordaron que la ley para no trabajar a pérdida debe estar lista antes del 31 de julio. El Gobierno ha incluido, además, en el real decreto que ha aprobado hoy más medidas de apoyo al sector del transporte, como ampliar del 30% al 40% el gasto en carburantes repercutible a los clientes, la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro y la obligación de facturar en un concepto aparte el coste del mismo son algunas de ellas.

Temor por el abastecimiento

La posibilidad de que los paros se reanuden ha puesto en alerta a un sector que los sufrió, y mucho, en marzo, el agroalimentario. De aprobarse la reanudación de los paros, esta cadena ya ha alertado de que las consecuencias serían muy graves. En una nota conjunta, las organizaciones agrarias -Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias- y las asociaciones empresariales FIAB, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cedecarne, Fedepesca, Hostelería de España y Marcas de Restauración, han advertido esta misma semana de que la cadena agroalimentaria no puede permitirse un nuevo paro del sector del transporte por carretera, que provocaría múltiples problemas no sólo empresariales sino también de abastecimiento.