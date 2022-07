Llenar la cesta de la compra costará a los españoles 830 euros más que el año pasado

Que el precio de los alimentos está por las nubes no es ninguna novedad, pero lo que la mayoría de consumidores no sabe con exactitud es cuánto más están pagando por hacer la compra debido a la espiral inflacionista. Según el último análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2%, lo que supondrá un sobrecoste de más de 830 euros en el gasto anual de alimentación de una familia tipo.

Para su estudio, la organización de consumidores ha comparado los precios de mayo de 2021 con los del mismo mes de este año de una cesta de 238 productos de alimentación y droguería de diferentes categorías, alimentación fresca (carne, pescado, frutas y verduras), alimentación envasada y droguería.

Según los resultados obtenidos, el 94,5% de los 238 productos que componen la cesta de la compra que elabora tradicionalmente OCU han subido en este período, frente a solo 13 que han bajado, según ha informado en un comunicado. De esta forma, en conjunto, el precio de la cesta de la compra se ha incrementado un 15,2%, lo que supone la mayor subida de precios registrada en los estudios realizados por la OCU.

Las mayores subidas se dan en productos de primera necesidad

La organización de consumidores ha señalado que los productos que más suben son el aceite de girasol (118%), las magdalenas (75,4%), la margarina (75,2%), los plátanos (63,6%), la pasta (59,9%), el aceite de oliva suave (52,6%), la harina de trigo (49,7%), los huevos (45,9%) y la mayonesa (42,9%).

Las bajadas de precios son la excepción, se centran en algunas frutas y verduras como los aguacates (-9,6%), kiwi (-5,5%), las manzanas (-4,8%), la coliflor (-3,7%), las naranjas (-1,5%), el gallo de ración (-1,1%) y el ajo que mantiene su precio. A estos se suman algunos productos de droguería e higiene (gel, champú, detergente).

Por categorías, los productos envasados (15,5%) han subido más que los productos frescos (14,2%), debido a que dentro de la categoría de productos envasados se encuentran algunos de los que han experimentado con diferencia las mayores subidas. Además, la subida del aceite y las harinas, ingredientes de muchos productos, ha tenido gran peso en el incremento de precios de la categoría. Dentro de los productos frescos, destaca la subida de los huevos.

Entre el resto de las categorías de frescos no hay muchas diferencias (frutas y verduras un 12,4%, los pescados un 13,3% y carnes un 14%). En las carnes se aprecia un comportamiento diferenciado entre el pollo, con un 16,1%, el vacuno, con un 17,8% y el cordero, con un 18%, y el cerdo, con un 7,3%. El conejo y el pavo se quedan en un entorno intermedio con un 12,2% y un 13,8%, respectivamente. Aunque la droguería e higiene es la categoría que menos sube, un 8,4%, se trata un incremento de precios que tampoco se había visto nunca en los estudios realizados por la OCU.

830 euros extra este año en comida o incluso más

Con datos como estos no es de extrañar que la compra en el supermercado resulte cada vez más cara para las familias españolas. “Lo más preocupante no es ya la cuantía de la subida media, sino que los alimentos que presentan las mayores subidas son productos de primera necesidad, como la harina, el aceite, los huevos o la pasta y esto se deja sentir mucho en la economía domestica”, explica la OCU. Según sus cálculos, las familias españolas van a afrontar este año un sobrecoste de más de 830 euros en el gasto anual de alimentación, una cuantía que podría incluso elevarse si la inflación no frena su tendencia al alza. De hecho, la inflación de España escaló en junio al 10,2% interanual (doce últimos meses) por el alza de los carburantes, la electricidad y los alimentos, el nivel más alto en 37 años, desde abril de 1985.

La organización de consumidores ha avisado que, en el corto plazo, nada hace pensar que la situación va a cambiar. Por ello, la OCU urge al Gobierno a tomar “medidas firmes y decididas” para cortar la subida de los precios que pasan por suspender temporalmente los impuestos ligados a la energía, el origen de la espiral inflacionista, y por otra, aumentar las ayudas a todas las familias para afrontar el incremento de los precios.