La UE pierde lo que EE UU gana

Las sanciones por la guerra de Putin no están teniendo el mismo efecto negativo para todos. Parece que Rusia logra de momento zafarse de lo peor de las mismas y prueba de ello es el fortalecimiento del rublo. El euro, sin embargo, baja y baja ( el 15,6 en un año ) en una depreciación que ha llevado al dólar a la paridad, 20 años después. Las razones hay que buscarlas en que es ciertamente la UE quien paga el coste de las sanciones. El procedimiento suele ser que Zelensky presiona a Biden, éste propone y la UE se suma a regañadientes. El problema es que el efecto bumerang no es para América sino que se queda en el viejo continente. La economía americana incluso se beneficia de la situación, porque el gas y el petróleo que no se compra a Rusia lo pasamos a pagar a USA, casi un 50 por ciento más caro.

Soterradamente, algunos gobiernos europeos empiezan a criticar este estado de cosas, que empeorará en la medida en que cara al otoño/invierno Rusia corte el gas como consecuencia de que más naciones rechacen pagar en rublos, como exige Moscú.

La problemática es compleja. La invasión justifica las sanciones pero éstas nos azotan en la cesta de la compra y las estaciones de servicio.

Dicen los críticos que la guerra nunca debió haber empezado. Trump asegura que con él no se hubiera producido. De hecho no hubo problema alguno con Rusia mientras gobernó. Fue llegar Biden y animar a Ucrania a entrar en la OTAN, excitando la belicosidad del perro rabioso que Putin lleva dentro.