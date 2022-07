Ribera arremete contra la UE: “No permitiremos propuestas que nos hagan sufrir”

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afeado a la Comisión Europea su plan de choque ante un eventual corte de suministro ruso. Ribera ha remarcado que España “no apoya esta propuesta pese a las alteraciones e impactos muy importantes en los volúmenes exportados por Rusia y en los precios de las materias primas”. El Gobierno, ha explicado hoy Ribera en una comparecencia de urgencia, considera que Bruselas ni siquiera se ha molestado en consultar y que exige a España más de la cuenta.

“España ha hecho los deberes, gastando más que otros países, para garantizar la seguridad del suministro. España es la puerta de entrada de más del 30% del gas natural licuado (GNL) de Europa. Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas y electricidad. Nos resistiremos a la imposición de obligaciones que están por encima de lo que se les exige a otros socios. Iremos con una propuesta propia al Consejo de Ministros de Energía” de la próxima semana.

Ribera ha destacado la voluntad de España de colaborar, pero al igual que hicieron los países del Norte de Europa cuando reprocharon al Sur vivir por encima de sus posibilidades en la pasada crisis financiera que dio lugar al rescate de Grecia y Portugal, y de las cajas de ahorro españolas, ha remarcado que no tiene por qué sufrir racionamientos como los de Alemania o el resto de países del Norte, dependientes del gas ruso. “Queremos ayudar, pero que no se nos impongan soluciones que no son ajustadas ni eficaces para lo que se pretende. España lleva dos décadas pidiendo que se cumplan las obligaciones de interconexión, bien a través de las medidas ordinarias o de las extraordinarias que se invocan hoy, y a pesar de ello ha habido una inacción de la UE. Por eso somos una casi isla energética, lo que limita la capacidad de ayudar”.

“No se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. La situación de cada país es distinta, resultado de esfuerzos pagados por los consumidores domésticos e industriales. Nuestra capacidad de almacenamiento está en el 80% y la del resto de Europa en el 50%, gracias a las inversiones acomedidas en los últimos 25 años. Disponemos de más de un tercio de la capacidad de regasificación y almacenamiento de Europa. Ya hemos aplicado un plan invernal. Hemos conseguido una posición que nos permite decir que la propuesta de la Comisión no es la más eficaz, ni la más justa. Reducir de forma homogénea la demanda de gas sin tener en consideración el mix energético, responsabilidad de cada estado, no necesariamente es una propuesta neutra”, ha incidido la ministra.

Por todo ello, España espera que se rebajen esas exigencias del 15% del consumo de gas al 10% como consecuencia de la capacidad española de reexportación de gas a Europa. “No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión. A diferencia de otros países, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. En el ultimo mes, más de la mitad del gas importado fue reexportado. No permitiremos propuestas que nos hagan sufrir por encima de otros socios”, ha dicho.