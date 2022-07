Decálogo de la OCU para contratar un cuidador para una persona mayor

¿Cómo se busca un cuidador?, ¿qué tareas se le pueden encargar?, ¿qué hay que hacer para contratarle?, ¿cuánto se le paga? Estas son las principales dudas que le surgen a quien se enfrenta por primera vez A esta situación. Cada vez son más los familiares que acuden a un servicio profesional para cuidar de sus mayores en el hogar. Hoy en día, los mayores siguen prefiriendo vivir en su casa en lugar de trasladarse a una residencia, pero cada vez es más difícil que cuenten con un familiar a su lado, por lo que se ven en la necesidad de recurrir a un servicio profesional. Para hacer la búsqueda más sencilla, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 125 empresas repartidas en 9 ciudades para resolver las principales preguntas que se le presentarían a una persona que quiere contratar un cuidador a través de una empresa privada y quiere acertar con el mejor servicio.

10 distintivos de calidad de una empresa

Tras procesar los datos del estudio, la OCU distingue 10 criterios de calidad que debe cumplir la empresa contratada. El primero de ellos es que los cuidadores sean profesionales, con formación especializada y buenas referencias en caso de tener experiencia previa. En segundo lugar, es conveniente que la empresa seleccionada le permita conocer al cuidador previamente y cambiarlo o sustituirlo. En cuanto a los servicios ofrecidos, casi todas las empresas incluyen los mismo: ayuda para aseo personal, preparar comidas, salir a dar un paseo o hacer un recado, limpiar la casa, etc.

El tercer criterio de calidad que debe cumplir al empresa es que exista un periodo de prueba para ver cómo se desenvuelven la persona mayor y el cuidador y si hay afinidad personal. Que la compañía permita hacer sustituciones en caso de falta de entendimiento o por ausencias en vacaciones o bajas es el cuarto distintivo de calidad. Algunas empresas tienen limitado el número de sustituciones. Otras se comprometen a hacer la sustitución en un tiempo reducido: entre 24 y 72 horas en la mayoría de los casos. Por ello, es conveniente consultar esta cuestión previamente.

La empresa, como quinto requisito de calidad, debería interesarse por el desarrollo del servicio y establecer un protocolo claro para valorarlo a través de llamadas periódicas a la familia o visitas al domicilio. En sexto lugar, los cuidadores extranjeros que están en plantilla deben tener los papeles en regla. “Aunque pueda parecer obvio que así ha de ser, no sería la primera vez que un cliente descubre que el cuidador contratado a través de una empresa no está en situación legal”, señala la OCU. En esta línea, el séptimo criterio de calidad en el que deben reparar las personas que quieran contratar un servicio de cuidado domiciliario es que la empresa no ponga impedimentos en mostrar el contrato del empleado y el pago de la cotización mensual a la Seguridad Social.

El octavo distintivo de calidad es que el presupuesto esté detallado, de manera que el cliente puede saber a cuánto ascienden los gastos que la empresa cobra por la gestión; y el noveno, que empresa tenga un teléfono u otro medio de contacto ágil para imprevistos. Para cerrar este decálogo, también es conveniente comprobar que la empresa tenga concierto para operar como SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio). Así, en caso de que haya solicitado la tramitación de la dependencia y la resolución del grado de dependencia resulte favorable, podrá seguir con el mismo cuidador.