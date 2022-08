Los españoles se refugian en el ladrillo: la compraventa de viviendas se dispara un 18,8%

Una inflación disparada, la subida en los tipos de interés o incluso el encarecimiento de la energía son algunos de los elementos que están azotando actualmente la estabilidad de la economía española, poniendo entre la espada y la pared a numerosos sectores del país. No obstante, algunos de ellos parecen estar ajenos a esa situación como el mercado inmobiliario, ya que este no ha parado de coger vuelo y cuya demanda parece no tener límites.

Tanto es así, que la compraventa de viviendas se elevó un 18,8% el pasado mes de junio en relación al mismo mes de 2021, hasta sumar 58.010 operaciones, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, con el avance interanual de junio, la compraventa de viviendas encadena 16 meses consecutivos de tasas positivas.

En lo que respecta al aumento interanual de esta actividad, esto fue consecuencia de dos principales factores: el incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas que crecieron un 7,1%, hasta las 9.822 operaciones; y el aumento de la compraventa de pisos usados en un 21,5%, hasta sumar 48.188 transacciones.

Del total, el 92,6% de las viviendas transmitidas por compraventa en el sexto mes del año fueron viviendas libres, mientras que el 7,4% restante, protegidas.

En este sentido, la compraventa de viviendas libres aumentó un 20,1% en junio respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando las 53.701 operaciones. Por su parte, la de las protegidas avanzó un 4,7%, sumando en total 4.309 operaciones.

Según Estadística, el número de compraventas de viviendas realizadas entre personas físicas en el mes de junio fue de 41.420, es decir, un 20% más que en el mismo mes de 2021. En términos mensuales, es decir, junio sobre mayo, la compraventa de viviendas se desplomó un 3,4%, lo que supone 7,2 puntos menos que la del año anterior.

Asimismo, en lo acumulado del año, la compraventa de viviendas ha aumentado un 23,1%, con avances del 26,2% en el caso de las viviendas usadas y del 11% en las nuevas.

En lo que a comunidades autónomas se refiere, las autonomías con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia, con 222, 185 y 184 transmisiones respectivamente.

En este sentido, las autonomías que tuvieron los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en el mes de junio fueron Canarias (+42,5%), Principado de Asturias (+38,3%) y Cantabria (+37,3%). En cambio, la única comunidad con tasa de variación negativa fue la Comunidad de Madrid con un descenso del 6,3%.