Los españoles quieren gastar menos de 100 euros en la vuelta al cole pero se verán obligados a desembolsar hasta 400

Superado el ecuador del mes de agosto, los padres ya preparan sus carteras para hacer frente a una de las vueltas al cole más caras de la historia. Las familias deberán enfrentarse a la compra de materiales escolares con los precios creciendo a niveles no vistos desde septiembre de 1984 (10,8% en julio). En este contexto marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra, los carburantes, la electricidad, el vestido, el calzado y casi todas las partidas del hogar, las familias tienen como principal objetivo ahorrar. Así lo demuestra la última encuesta elaborada por el comparador de precios Idealo.es, que revela que el 66% de los españoles quiere gastar menos de 100 euros en el regreso a las aulas. De hecho, el 43% de ellos espera invertir menos de 50 euros. Sin embargo, muchos consumidores tendrán dificultades para ajustarse a este ceñido presupuesto teniendo en cuenta que los materiales escolares se han encarecido un 8% en comparación al año pasado. Por lo que, aunque la mayoría de los padres quieren gastar menos de 100 euros en la vuelta al cole, Idealo.es estima que la inversión real rondará, de media, los 425 euros por hijo.

La mayor partida es la que va destinada a los libros de texto, que un año más suponen el mayor gasto de la vuelta al cole. De hecho, la media de coste de los manuales para las principales asignaturas es de 291,35 euros, un 12,1% más que hace un año y aproximadamente dos 1,3 puntos porcentuales más que el dato del IPC del mes de julio. El resto de los productos de la vuelta al cole mantienen sus precios comparados con el pasado año. Sólo los productos de papelería aumentan ligeramente su coste mientras que las mochilas bajan de precio. En concreto, el gasto en papelería (libretas, bolígrafos, estuches etc.), que es el segundo mayor gasto del presupuesto de la vuelta al cole, tendrá un precio medio de 46,27 euros. Sumando el calzado deportivo (32,69 euros), la mochila (29,69 euros) y el chándal (25,01 euros), los padres se verán obligados a desembolsar hasta 425 euros por hijo, 325 euros por encima de los 100 euros que querrían gastar la mayoría de las familias españolas.

La digitalización de los libros ayudaría a ahorrar las familias

Con estas cifras, las familias difícilmente podrán gastar menos de 100 euros por mucho que se aprieten el cinturón. No obstante, hay ciertas soluciones que pueden ayudar a ahorrar dinero a los padres. Una de ellas es la digitalización de los libros de texto. Según los datos recopilados por Idealo.es, los manuales digitales suponen un gasto de 142 euros, es decir, la mitad que los tradicionales de papel. Aun así, descargar un libro de texto en formato digital también es más caro que el año pasado, en concreto, un 4% más. En este caso, el coste medio de la vuelta al cole se reduciría a 275,66 euros por alumno tras sumar el resto de gastos, es decir, que las familias gastarían cerca de 150 euros menos que en el formato tradicional. No obstante, la adquisición de los libros en formato digital depende tanto de la apuesta de las instituciones educativas por este formato como del acceso a tabletas u ordenadores, dos supuestos que no siempre se dan.

El 74% de las familias reutilizará productos de otros años

Aún con el ahorro que supone la digitalización de los libros de texto, se sigue superando con creces la barrera de los 100 euros. Por este motivo, y, según demuestra la encuesta elaborada por Idealo, el 74% de los consumidores reutilizará productos de otros años para poder ahorrar.

En este sentido, varios consumidores apostarán por pedir prestados los libros de texto a familiares o asociaciones. Asimismo, varias comunidades autónomas permiten desgravarse un gran porcentaje de estos gastos, algunas, incluso, la totalidad de la inversión en material escolar, como en Aragón o en Asturias. De esta manera, si las familias reutilizasen la mayoría de los productos y comprasen solo artículos de papelería el coste medio sería solo de 46 euros.

