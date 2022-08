La energía asequible: una prioridad en Iberoamérica

El ODS 7, «energía asequible y no contaminante» escala de la 12ª posición a la 1ª como prioritaria para las organizaciones iberoamericanas, según se extrae del II Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica elaborado por EAE Business School junto al Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). Este estudio, en el que se han recogido opiniones de cerca de 300 empresas y asociaciones de 20 países de todos los sectores, tiene como objetivo tener una mayor visión sobre la situación actual de las tendencias en materia de RSC en empresa. «El compromiso de neutralidad climática, con normativas como el reglamento de taxonomía, han generado que se empiece a desinvertir en petróleo, gas y carbón y empiece una especulación de la energía reforzada por la actual guerra de Ucrania. Esta situación impacta en las organizaciones Iberoamericanas que hace que sitúen al ODS 7 como uno de los objetivos globales claves a priorizar», señala May López, autora del informe y directora del MBA Sustainability Management de EAE Business School. Después de la energía asequible y no contaminante, la igualdad de género y la salud y el bienestar son otros dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) prioritarios para las organizaciones.

Grandes y pymes

La investigación señala que, en la actualidad, la RSC está fuertemente marcada por la preocupación medioambiental (40,1%), la ética (38,8%) e integridad (26,9%) de las organizaciones, tanto en grandes empresas, asociaciones y PYMES. Así, el cambio climático (24,5%) y la crisis económica (24,5%) se posicionan como los principales riesgos para las organizaciones iberoamericanas en los próximos años, siendo las grandes compañías las más preocupadas por dejar un mejor legado frente al cuidado del planeta y los recursos naturales. En tercer lugar, se sitúa la ciberseguridad (20,4%), completando las 3Cs, lo que refleja la creciente inquietud por proteger los datos y la información de las empresas.

A nivel geográfico el estudio también distingue una mayor preferencia por la aplicación global de los planes de RSC en los países situados en Europa, es decir, España, Portugal y Andorra, en los que estos se aplican en un 74,4%, respecto a los países situados en América, un 47,40%. Esta diferencia es, en parte, debida al establecimiento de normas por la Comisión Europea que afectan en mayor medida a las empresas de la UE pero que implican a toda su cadena de valor.

El II Observatorio pone en relieve el protagonismo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se han incorporado a la estrategia del 40% de las organizaciones encuestadas. De las restantes, un 26% afirma que están el proceso y el 30% aún no lo ha hecho.

Más Europa

A este respecto, en Europa esta integración se está llevando a cabo en un 84% de las empresas, frente a un 63% de las localizadas en América. Incorporación de los ODS que va de la mano del establecimiento de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) donde el 70,1% de las empresas iberoamericanas ya los han integrado (39,5%) o están en proceso (30,3%) y que permiten medir el impacto y la evolución de la organización en este sentido.

Según el II Observatorio, 3 de cada 4 organizaciones (75,4%) manifiestan estar de acuerdo con que la RSC se consolidará como una forma natural de hacer negocios, de la misma manera que lo han ido haciendo otras funciones como la de calidad.