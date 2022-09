Viajes del Imserso 2022-2023: fechas oficiales para las reservas, envío de cartas y precios definitivos

La temporada 2022-2023 de los viajes del Imserso ya está en marcha. Desde el 29 de agosto hasta el próximo 9 de septiembre, las personas acreditadas para participar en los viajes, recibirán en sus domicilios su carta de acreditación, en la que se señala a partir de qué día del mes de septiembre de 2022 podrán reservar los viajes por la Península o las Islas Baleares y Canarias.

Fechas para las reservas

Las reservas se podrán realizar desde el martes 20 de septiembre hasta el viernes 23, en función de la comunidad autónoma de residencia del solicitante. En concreto, las reservas se podrán efectuar desde las 9:00h del día indicado en la carta de acreditación, de acuerdo con el siguiente calendario:

-Las personas usuarias residentes en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, podrán comenzar a reservar sus viajes:

El martes 20 de septiembre de 2022 , los acreditados preferentes .

El miércoles 21 de septiembre de 2022, los acreditados no preferentes.

-Las personas usuarias residentes en las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta, podrán comenzar a reservar sus viajes:

El jueves 22 de septiembre de 2022 , los acreditados preferentes .

El viernes 23 de septiembre de 2022, los acreditados no preferentes.

Cómo realizar la reserva

En la carta de acreditación enviada por el Imserso se incluye una clave compuesta por cuatro números que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias. En cambio, en el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el Programa de Turismo del Imserso, solo es necesario llevar el DNI.

Precios temporada 2022-2023

La franja de precios que el Imserso tiene prevista para la campaña 2022-2023 (la misma que para 2021-2022) oscila entre los 116 y los 405 euros. Estos son todos los precios según el destino y la duración del viaje:

Previsión de precios de los viajes el Imserso 2022/2023 FOTO: Imserso



Requisitos para viajar con el Imserso

Para acceder al programa se debe residir en España y cumplir los siguientes requisitos:

-Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

-Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

-Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

-Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

-Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.

El Imserso también señala que los usuarios de las plazas deben poder valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Podrán ir acompañados por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Además, los padres podrán viajar junto a sus hijos, si estos tiene una discapacidad igual o superior al 45%.

Balance de la temporada 2021-2022

Los viajes del Imserso 2021-2022, los primeros tras el estallido de la pandemia, no tuvieron el éxito esperado. El programa avanzó con mucho retraso en comparación con el calendario habitual. En la pasada temporada, los viajes no se pusieron a la venta en las agencias hasta el 14 de diciembre y no comenzaron a efectuarse hasta finales de enero. De esta manera, se perdieron los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, que es la verdadera temporada baja del sector turístico español y que el Imserso intenta paliar. En concreto, en la última temporada se ejecutaron un 59,93% del total de plazas disponibles en el programa, 489.042 plazas.