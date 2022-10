Montero da consejos para ahorrar en invierno pese a no pagar calefacción: “Me pongo un edredón más fuerte”

El invierno y el frío están ya a la vuelta de la esquina, temporada que es temida por muchos, ya que encender la calefacción puede suponer un gasto significativo para muchas familias españolas, haciendo que su factura energética a final de mes se incremente notablemente.

No obstante, pese a esta problemática que afecta a la mayoría de ciudadanos del país, por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ella no duerme ni con el aire acondicionado ni con la calefacción encendida, no solo para ahorrar energía sino también por una cuestión de salud. Así lo ha afirmado durante una entrevista en RTVE al ser preguntada sobre qué medidas individuales adopta ella en su casa para ahorrar energía.

En este contexto, la ministra ha respondido que está “poquísimo” en su casa y que las medidas más efectivas que aplica son en el ámbito laboral, cumpliendo con todas las medidas del Decreto de eficiencia energética, con el control de la temperatura o con no iluminar las fachadas exteriores de los edificios que dependen del Ministerio.

“Como casi llego justamente para dormir sí le digo que no utilizo ni la refrigeración, ni la calefacción para descansar por la noche, entre otras cuestiones porque soy médica de profesión y tener encendido el aparato de aire acondicionado o la calefacción me perjudica también en términos de salud como pasa con la mayoría de los ciudadanos”, ha precisado.

Por tanto, ha recalcado que adopta “lo que todo el mundo hace”. “Abro la ventana en esos términos o me pongo un edredón mas fuerte en términos de que sea invierno”, ha remachado.

Sin embargo, Montero además de no pagar alquiler ni hipoteca por la vivienda en la que reside, tampoco es consciente de lo que gasta en luz y calefacción, ya que los gastos en iluminar, calentar o incluso enfriar el inmueble donde vive no corren a su cuenta. Pese a ello, la ministra de Hacienda opuso resistencia a reducir el IVA de la luz y el gas; y que ahora intenta compensar con una subida fiscal generalizada y la creación de un nuevo “impuesto a la riqueza”.

“El Ministerio de Hacienda y Función Pública dispone de una zona privativa para residencia de la persona titular del Departamento, englobándose los costes de los suministros de la indicada zona privativa en los gastos de los suministros generales del edificio en el que se ubica, no pudiéndose hacer una diferenciación particular de los mismos”, tal y como recoge el documento en posesión de El Debate.