Paga extra de invierno de las pensiones: ¿cuándo se cobra?

Este año el frío es sinónimo de subida de precios por la crisis energética, pero el invierno también viene acompañado de una buena noticia: el cobro de la paga extra de invierno de las pensiones. En noviembre los perceptores de pensiones contributivas cobrarán doble, ya que recibirán, junto a su pensión, otra mensualidad en concepto de paga extra de invierno o de Navidad, una cuantía que se suma a la otra paga extra que reciben en verano.

¿Cuándo se cobra la paga extra de invierno?

La paga extra de invierno o Navidad se cobra el mes de noviembre, en torno al día 25, y la de verano se suele ingresar en junio, también el día 25. Aunque la Seguridad Social ordena que se abone la nómina devengada entre los días 1 y 4 del mes siguiente, desde que empezó la crisis de la Covid-19 los bancos vienen adelantando el pago a los últimos días del mes. Además, la fecha de abono puede variar entre el 21 y el 25 de cada mes en función de la entidad. Es decir, queda aproximadamente un mes para que los pensionistas reciban este ingreso adicional.

¿Quién no cobra pagas extra?

Otro factor a tener en cuenta es que no todos los pensionistas cobran pagas extras. Los pensionistas de jubilación sí lo hacen, al cobrar su pensión en 14 pagas: 12 por cada uno de los meses del año y dos extra que se devengan en los meses de julio y noviembre. No obstante, esto no ocurre en todos los casos. Cuando la pensión deriva de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisface en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

¿Cuánto se cobra?

El importe de las pagas extra es el mismo que el de las pagas ordinarias que se perciben a lo largo del año, al igual que ocurre con las pagas extra de un contrato de trabajo. Por lo tanto, en junio y noviembre los pensionistas cobran un doble sueldo. Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se cobra el 100% de la pensión, ya que en los casos de retiro anticipado se aplican coeficientes reductores. Esta minoración también afectará a las pagas extra. Por ejemplo, si su pensión es de 1.000 euros, en junio y en noviembre recibirá 1.000 euros extra. No obstante, si por su tipo de pensión recibe la paga extra prorrateada, recibiría 1.167 euros al mes, 1.000 de pensión y 167 euros, que es el resultado de dividir los 2.000 euros de pagas extra que le corresponden entre los 12 meses del año.

También hay que tener en cuenta que el año en el que una persona se jubila, las pagas extra pueden verse alteradas por los meses del año en los que aún estaba trabajando. Si hay dos pagas extra, cada una de ellas habría que dividirla entre seis (la mitad de los 12 meses del año). Por ejemplo, si su pensión fuera exactamente de 1.200 euros, la paga extra de junio se dividiría en 200 euros por cada uno de los seis meses de la primera mitad del año, y lo mismo ocurriría con la paga extra de noviembre. Por lo tanto, si se jubiló en febrero, a su paga extra de junio habrá que restarle 400 euros (dos meses x 200 euros). Recibirá entonces una primera paga extra de 800 euros y la segunda la cobrará al completo.

Cambios para 2023

Los que ya sean pensionistas en 2022 deberán tener en mente que en 2023 las pensiones se revalorizarán, los que supondrá un aumento tanto de las pagas ordinarias como extraordinarias. Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, la revalorización de las pensiones contributivas se hará conforme a la inflación media hasta noviembre, una subida que el Gobierno calcula estará alrededor del 8,5%. Mientras, las pensiones mínimas y no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también subirán un 8,5%, aunque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá deja la puerta abierta a un incremento mayor.