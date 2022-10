África, un punto estratégico para las empresas españolas

Por su proximidad geográfica, África es, sin duda, un punto estratégico en muchos sentidos para España, de forma que se han desarrollado a lo largo de los años diferentes planes para potenciar las relaciones políticas, sociales y comerciales con el continente africano, dentro del cual destaca como socio preferente Marruecos, ya que desde hace varios años España es el primer proveedor y cliente del país africano, lo que propicia, naturalmente, oportunidades de comercio y de inversión muy interesantes para las empresas españolas.

Tomemos de referencia Marruecos. Las relaciones entre Marruecos y España han ido consolidándose en los últimos años, superando, según palabras de un alto dirigente marroquí, las dificultades políticas y diplomáticas que han atravesado ambos países, dando pasos para impulsar una relación comercial bilateral y sostenible para el presente y futuro, algo que está muy favorecido por la proximidad geográfica y que da lugar a proyectos de desarrollo comunes con alto valor agregado, es decir, en los últimos años se ha propiciado que se fortalezca la colaboración entre empresas españolas y marroquís, lo que resulta beneficioso para ambos estados.

Con respecto al peso económico del país marroquí para España, cabe destacar que ya son 355 empresas españolas las que están operando en el país africano —el 73% de todas las establecidas en África Septentrional— y la balanza comercial, en 2021, asciende a 9.500 millones en exportaciones de España a Marruecos, de los cuales 817 corresponden a alimentación y bebidas y más de 7.000 millones en materias primas, productos industriales y bienes de equipo, lo que supone que empresas españolas tienen en el país de Marruecos una oportunidad tanto para invertir en él como para abrir nuevos mercados y relaciones comerciales en un país cuya economía se espera que crezca, según las proyecciones del FMI, un 3,1% en 2023, incluso en el difícil contexto internacional en el que nos encontramos.

Nos centraremos ahora, por su importancia, en el sector alimentario, ya que es importante mencionar que la guerra Rusia-Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de diversificar proveedores, y Marruecos es una potencia no solo en alimentos como frutas, verduras y pescados, sino también en productos fundamentales para la propia agricultura, tales como fertilizantes —Moscú era uno de los principales exportadores— y los fosfatos. En este punto, tampoco podemos olvidar que Marruecos está apostando muy fuerte por las energías renovables, de hecho, en los últimos días, a raíz de la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Rabat se ha reforzado la apuesta de Europa por estrechar lazos con el país africano a este respecto, hasta tal punto de que ya se habla de una «asociación verde» entre Europa y Marruecos. En este mismo sentido, destaca el encuentro que se va a producir el 26 y el 27 de octubre en Rabat, al que acudirán varias empresas españolas, ya que España se considera la proveedora de la mejor tecnología disponible a fecha de hoy en la energía termosolar y eólica. Para potenciar las relaciones España-Marruecos, además de los canales institucionales de organismo de promoción y de cámaras de comercio más tradicionales, han surgido iniciativas privadas empresariales exitosas que están agilizando la comunicación y entendimiento con autoridades marroquíes, facilitando las inversiones en ambas direcciones y desarrollos comerciales entre ambos países, como es el caso de la plataforma empresarial liderada por la empresaria Ilham El Khalifi y la asociación de empresarios marroquíes por el mundo (Moroccan Generations of the World), con sede en España, lo que demuestra la importancia de nuestro país para el lobby de empresarios procedentes de África y que consideran tener oportunidades de negocio en Europa a través del mercado español por su posición geográfica estratégica.

Ilham El Khalifi, empresaria plataforma España-Marruecos FOTO: Ilham El Khalifi

El Magreb, una región comprometida con la agenda 2030

Hemos abordado las oportunidades económicas que ofrecen las buenas relaciones entre España y Marruecos, pero también debemos mencionar que la región del Magreb en su conjunto —Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez— es una zona especialmente importante para Europa, como así lo han venido demostrando las instituciones comunitarias en los últimos años, especialmente porque se trata de los países africanos más cercanos, estableciendo, así, una agenda que permita crear sinergias de cooperación Europa-África. A este respecto, conviene recordar, además, que esta región se ha comprometido a hacer frente a los retos de la Agenda 2030, que podrían resumirse en el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, una educación de calidad y equitativa y en el fomento de la igualdad y de una sociedad pacífica e inclusiva, así como en el desarrollo de infraestructuras resilientes, algo en lo que las empresas europeas, y españolas en particular, podrían contribuir de forma activa. Todo ello hace que esta región de África se vea también como una zona muy propicia para inversores y empresas que quieren invertir en mercados internacionales.

Tenerife, lugar de encuentro de empresas licitadoras españolas

Antes de concluir este artículo es importante mencionar que hace tan solo unos días, durante el 18 y 19 de octubre, se ha celebrado en Tenerife el séptimo encuentro de empresas licitadoras españolas. Promovido por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife, y bajo el lema «una mirada hacia África desde la óptica multilateral», ha reunido a los principales organismos multilaterales que operan en África —Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Comisión Europea y Banco Europeo—, dando a conocer las principales inversiones y proyectos previstos en África. Así mismo, han estado presentes más de 70 empresas españolas, 42 de ellas canarias, que pretenden acercarse al continente africano para generar riqueza y empleo.

En definitiva, y como conclusión, los países africanos ofrecen múltiples oportunidades de inversión, una serie de oportunidades en diferentes sectores —alimentario, industria, energías renovables, equipamiento sanitario…— que pueden aprovechar las empresas españolas para abrirse a nuevos mercados, especialmente en un momento de tanta incertidumbre como el actual.

José Miguel Ramírez

@GlobalbcAsia