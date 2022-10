Estos son los 25 disfraces de Halloween más populares de 2022 según Google

Faltan poco más de una semana para Halloween y los más fanáticos de esta festividad llevan semanas trabajando arduamente para crear sus disfraces. Sin embargo, existe gente que apura hasta el último momento para hacerse con un disfraz y son consumidos por una espiral de dudas al no tener muy claro que atuendo será el más apropiado para la ocasión. Si planea disfrazarse de superhéroe o de un monstruo de terror clásico este Halloween, probablemente no será el único “amigo y vecino Spiderman” o el único temible vampiro con capa y colmillos, ya que son dos de los disfraces más populares de este año. No obstante, podemos evitar esta situación con un simple “click” en el ordenador.

Gracias a una nueva función interactiva de Google Trends, conocida como “Frightgeist”, el buscador es capaz de analizar los disfraces más buscados para generar una lista de los más populares en lo que va del año. Si bien los clásicos de siempre como brujas, piratas, payasos y animadoras se ubicaron entre los 20 primeros, también lo hicieron muchos personajes de ciencia ficción, como Spiderman, Harley Quinn, Chucky o Batman.

Los disfraces que más se repiten suelen ser de personajes de las últimas series o películas en tendencia, y en este sentido, “Stranger Things” dominó las búsquedas en la web de Google, por lo que lo más seguro es que veamos muchas “Eleven” y muchos “Vecnas” esa noche.

Por otro lado, “Hocus Pocus”, que vio llegar una secuela a Disney Plus el pasado mes de septiembre, aterrizó en el número 14. Y el primer ser humano real en aparecer en la lista fue Elvis Presley, en el número 56. Por su parte, Batman, que apareció en una nueva película en marzo, llegó al puesto número 19 del top.

Aunque en la lista solo aparecen los 25 primeros, entre los restantes podemos encontrar disfraces macabros de infames villanos de los clásicos de terror como Michael Myers de “Halloween” y Freddy Krueger de “Pesadilla en Elm Street”, así como de personajes más adorables y tiernos como los Minions, Baby Yoda, Campanilla o la Sirenita.

Los mejores disfraces de 2022

Una persona pasa por delante de un escaparate con disfraces de Halloween de la tienda Barullo, a 19 de octubre de 2022, en Madrid (España). Consumo Responde ha recalcado los aspectos de seguridad esenciales y las principales recomendaciones a tener en cuenta a la hora de adquirir productos para Halloween. Los disfraces infantiles no deben contener piezas pequeñas, bordes cortantes o cordones en la zona del cuello, y hay que asegurarse de que están fabricados con materiales no inflamables.

Aunque la lista abarca 844 búsquedas en internet, estos son los 25 disfraces más populares de este 2022: