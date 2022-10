Calendario laboral: ¿es festivo el 31 de octubre?

El Día de Todos Los Santos es un día especial en el calendario de muchas personas que llega cada año el 1 de noviembre para honrar a aquellos seres queridos que han fallecido. Así, tanto en España como en el resto de países de tradición cristiana, este día sirve para homenajear a los mártires y santos, desde que en el año 835 el papa de la Iglesia católica Gregorio IV estableció en el calendario esta festividad.

Por tanto, cada 1 de noviembre se ha convertido así en un festivo nacional en nuestro calendario laboral que se celebra en toda España. En este contexto, dado que la fiesta de este año 2022 cae en martes, no es de extrañar que nos preguntemos si el 31 de octubre también se contemplará como festivo para que así podamos disfrutar de un puente de cuatro días.

La cuenta atrás para una de las fiestas más esperadas ya ha comenzado. En apenas una semana, el próximo lunes 31 de octubre, se celebrará Halloween, día en el que los más pequeños aprovecharán para disfrazarse con su atuendo más terrorífico e irán casa por casa haciendo el conocido “truco o trato” con el objetivo de conseguir algún que otro dulce. Este día será festivo para los residentes en Estados Unidos, al ser una de las tradiciones más populares de este país, aunque no ocurrirá lo mismo en España.

Pese a que son cada vez más las personas que celebran Halloween en nuestro país, el 31 de octubre no es fiesta en ninguna comunidad de España, por lo que será una jornada laboral en la que todos deberán acudir a sus respectivas obligaciones. Aunque los trabajadores no tendrán puente, para la mayoría de los colegios el lunes 31 de octubre será día no lectivo, tal y como marca el calendario laboral, por lo que los estudiantes si que podrán disfrutar de estos cuatro días.

No obstante, es posible que mucha gente se tome el lunes como día libre, ya que al celebrarse en la jornada siguiente el Día de Todos los Santos, los trabajadores aprovecharán así para tener un puente de cuatro días, al contabilizarse el sábado y el domingo previos. En este contexto, esta decisión dependerá de cada una de las empresas, ya que serán las que tengan la última palabra para conceder a sus empleados ese día libre o no.