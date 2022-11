Avalancha de clientes hacia la TUR del gas: Iberdrola aumenta un 73% sus clientes en el mercado regulado

Las eléctricas han decidido responder ante la ofensiva del Gobierno sobre las posibles interferencias de las comercializadoras para pasar a sus clientes del mercado libre al regulado que fija el Gobierno, especialmente el del gas, denominado TUR. Así, Curenergía, la comercializadora de último recurso de Iberdrola, ha revelado que ha incrementado un 72,7% la cifra de clientes del mercado regulado de gas en el último mes.

El número de clientes con tarifa TUR de gas -la regulada por el Gobierno- de Curenergía es en la actualidad de 190.000, frente a los 110.000 que tenían esas tarifas a finales del mes de septiembre, según indicó la compañía a Efe.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado este miércoles en el Congreso que el Gobierno investigará si hay eléctricas que están dificultando “de forma particular” la información a los consumidores para su acceso a la tarifa regulada TUR (tarifa último recurso).

“Ha llegado información que deberemos investigar sobre si además se está dificultando de forma particular el acceso siquiera a la información, así que tenemos que estar pendientes”, ha dicho la vicepresidenta, criticando que “no es razonable que haya dificultades por parte de las empresas para hacer viable ese acceso” después del “esfuerzo” del Gobierno “para ofrecer una tarifa regulada que permitiera pasar el invierno en condiciones asumibles”.

“Entiendo que deben de estar desbordados en este momento. No me atrevo a decir si están siendo responsables o no. Sí creo que tienen que hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden”, ha dicho.

A las tarifas TUR pueden acogerse aquellos consumidores que tengan un consumo inferior a 50.000 kilovatios hora (KWh) al año y desde que recientemente se ha reformado, también las calderas comunitarias.

La contratación de esta tarifa, cuya subida limitó el Gobierno a un 5% por trimestre, se ha disparado con el fuerte incremento que ha sufrido el hidrocarburo en los mercados internacionales con la guerra de Ucrania.

Las compañías alegan que tienen dificultades para atender la avalancha de peticiones que se está produciendo, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación para determinar si las compañías que suministran la TUR pueden estar obstaculizando el cambio a la tarifa regulada.

Las organizaciones de consumidores, como la OCU, han recomendado el cambio a la tarifa regulada del gas ya que no hay, según sus análisis, una el mercado libre tan competitiva. El cambio hacia el mercado regulado es sencillo. Basta con determinar si se dispone específicamente en el recibo de la tarifa TUR (no una equivalente) y llamar a la comercializadora correspondiente a su compañía en el mercado regulado y facilitar el Código Universal de Punto de Suministro (CUPS), una clave de 20 o 22 dígitos alfanuméricos que es imprescindible para certificar tu abastecimiento de energía y que figura en la factura.