Los ingresos récord por cotizaciondes no salvan a la Seguridad Social de seguir acumulando números rojos

La Seguridad Social registró un déficit de 1.119 millones de euros en los diez primeros meses del año, el equivalente al 0,09% del PIB, tras ingresar en este periodo una cifra récord de 148.896 millones de euros, un 6,5% más, frente a unos gastos por valor de 150.015 millones (+3% interanual), según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este recorte, cercano al 400% respecto al aumento del año pasado, se ha debido fundamentalmente por el aumento de la recaudación líquida del sistema, que alcanza los 147.357 millones de euros, con un incremento del 8,8% respecto al ejercicio anterior, destacando por encima de todos los ingresos las cotizaciones sociales, que han registrado un incremento del 8,5% interanual y, al igual que en el mes anterior, se supera la barrera de los 100.000 millones. De esta manera, se sitúan en 116.186 millones de euros (9.090 millones más que un año antes).

En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,6% (12.983 millones de euros más). De esta forma, el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales marca su máximo histórico en los últimos 15 años, en el acumulado enero-octubre. El crecimiento de las cotizaciones supera en 1,8 puntos porcentuales el incremento del gasto en pensiones en el período enero-octubre, contribuyendo con ello a reducir el déficit del sistema, que se sitúa en el 0,09% del PIB.

En estos diez meses, las cotizaciones sociales ascienden a 116.186 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5% respecto a los ingresos del ejercicio 2021 (9.090 millones de euros más). Esta mejoría viene impulsada por la evolución de los ingresos por cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 9,6%, hasta alcanzar los 109.271 millones de euros (9.607 millones de euros más). Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 6.915 millones de euros, lo que representa una disminución del 7% (517 millones de euros menos) como consecuencia del descenso del número de estos.

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 31.536 millones de euros, con un descenso del 1,2% interanual. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 27.545 millones (un 0,2% más), debido, sobre todo, a las transferencias para el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto Toledo (descargar a la Seguridad Social de ‘gastos impropios’ para que sean asumidos por el Estado).

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 140.669 millones de euros hasta octubre, un 5% más que en el mismo periodo de 2021. Esta cifra representa el 93,8% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, por importe de 129.368 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento anual del 4,8%.

En concreto, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó un 6,7%, hasta los 114.156 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+0,8%), de la elevación de la pensión media en un 5,4% y de la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,5% aplicada este año con carácter general. En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 3.162 millones de euros, un 11,1% más.

El gasto total en incapacidad temporal (IT) se incrementó un 8,6% en los diez primeros meses del año, hasta los 11.235 millones de euros. Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascendieron hasta octubre a 11.301 millones de euros, un 7,5% más que en igual periodo de 2021. Este incremento es resultado de la revalorización general de las pensiones mínimas y no contributivas en un 3% para 2022. De esta cantidad, se dedicaron 7.630 millones de euros (+4,4%) a pensiones no contributivas y complementos por mínimos, y 3.671 millones de euros a subsidios y otras prestaciones, de los que 3.455 millones correspondieron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 15% más que en igual periodo de 2021. El Ministerio ha precisado que este repunte se debe, principalmente, al aumento transitorio del 15% en el importe del IMV que se aplica desde el pasado mes de abril.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha reiterado que el déficit del sistema se está reduciendo “por el buen comportamiento de los ingresos por cotizaciones sociales”, cuyo aumento interanual supera en 1,8 puntos el del gasto en pensiones del periodo enero-octubre.