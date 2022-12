Renfe incautará la fianza y anulará los abonos gratuitos de Media Distancia a los viajeros “fantasma”

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha tomado medidas para atajar el el uso fraudulento que algunos usuarios están haciendo de los abonos gratuitos de los trenes de Media Distancia. Tras detectarse numerosos viajes “fantasma”, donde los usuarios reservan plaza en los trenes con el abono y luego no viajan, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que no cancelen con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar, unas medidas que ya venía estudiando el operador ferroviario. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy las nuevas condiciones de estos abonos, que entrarán en funcionamiento, en su mayoría, este miércoles, 7 de diciembre, según ha informado este lunes el departamento que dirige Raquel Sánchez. Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI que entrará en vigor en 2023.

La gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia se lleva aplicando desde comienzos de septiembre y se prorrogará durante 2023 para combatir los efectos de la inflación. Durante estos tres meses en funcionamiento, se ha detectado que había pasajeros que reservaban plazas en todos los trenes que había disponibles para una misma ruta, tanto de ida como de vuelta e, incluso, en ocasiones, durante toda una semana. Luego, justo antes de viajar, elegían en qué tren desplazarse, dejando bloqueados así asientos en otros que quedaban luego vacíos, lo que daba lugar a trenes “fantasma” en los que, aunque no era posible reservar plaza, muchos asientos estaban libres.

El abuso de estos abonos era posible ya que no se sufría apenas penalización en caso de no utilizar los viajes reservados. La única medida de control hasta ahora era la fianza de 20 euros que deben pagar los beneficiarios de los abonos de Media Distancia. Si a final de año los viajeros no habían hecho un mínimo de 16 viajes, la fianza se incautaría, pero la picaresca ha disparado la reserva de viajes que luego no se ejecutan precisamente para esquivar esta penalización.

Cancelar y no expedir un nuevo a los viajeros que reserven y no viajen 3 veces

Así, tras detectarse estas irregularidades, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

La normativa actual establece que, en el caso de los servicios ferroviarios de Media Distancia convencional, los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen-destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar. Aun así, se establece un plazo transitorio de siete días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que esto suponga la aplicación de la medida.

Número máximo de trayectos: cuatro diarios de ida o vuelta

En paralelo, las nuevas condiciones limitarán a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado. El Gobierno quiere evitar así que que desvirtúe la efectividad de una medida que se hizo con ánimo de incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2.

Cupo de plazas en trenes de alta demanda y nuevo abono para menores

Por su parte, en determinados trenes, con reserva de plaza y alta demanda, Renfe podrá establecer un cupo de plazas de pie, es decir, sin plaza reservada, que no superará el 10% de las plazas ofertadas con reserva de plaza, informando de dicha condición de viaje a los viajeros. En estos trenes de alta demanda no estará disponible la selección de asiento.

Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI y sólo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen-destino, evitando así usos indebidos de estos títulos. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, coincidiendo con la activación de la prórroga de las bonificaciones al transporte público ferroviario.

El Ministerio destaca que los abonos gratuitos para el transporte ferroviario han tenido una gran acogida por parte de la población, que ya ha adquirido más 2,2 millones de títulos, de los que 1,6 millones son para viajar en Cercanías y Rodalies y 627.000 títulos son para Media Distancia convencional.