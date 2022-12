Los consejos de la Policía para evitar robos en casa estas navidades

La Navidad llega cargada de regalos y reuniones familiares, pero también de robos. Los amigos de lo ajeno aprovechan las fiestas para llenar su particular saco navideño a costa de las familias que dejan sus viviendas vacías para visitar a familia y amigos. Según UNEPSA, la patronal de las compañías de seguros, el día 5 de enero, la noche de Reyes, es la jornada más negra, cuando se produce un robo en una vivienda cada dos minutos. El principal motivo es que muchas familias se reúnen para las fiestas, dejando vacíos sus hogares durante varios días. Así, los ladrones lo tienen más fácil para robar y huir sin que nadie se dé cuenta. Para evitar ser víctima de robos navideños, contar con alarma y vigilancia siempre es la mejor opción, ya que los ladrones priorizan sobre todo la facilidad. Pero existen otros trucos que reducen las probabilidad de que esto ocurra. La Policía Nacional recoge los siguientes consejos para evitar robos en vacaciones.

1. Cuidado con las redes sociales

La norma más simple y que pocos cumplen es no dar detalles de dónde celebras tus vacaciones en redes sociales. Los ladrones obtienen mucha información de Twitter, Instagram y Facebook, entre otras redes, por lo que lo más aconsejable es no dar información sobre nuestra ubicación a tiempo real, sino esperar a estar de vuelta para publicar todo ese contenido. Tampoco se recomienda dar señales de ostentación ni dejar mensajes en el contestador informando de nuestra ausencia. La Policía también aconseja no divulgar nuestra ausencia a los vecinos, basta con comunicarlo a los más allegados para que sepan dónde localizarte.

2. Cerrar bien puertas y ventanas

Otro consejo de seguridad básica es asegurarse de haber cerrado correctamente las puertas y ventanas de todas la casa, sobre todo la puerta principal con llave. También hay que comprobar especialmente que los accesos a través de patios interiores estén bien cerrados.

3. Que no parezca que la casa está vacía

Una casa con las persianas bajadas y las luces apagadas durante varios días es un blanco fácil. Para evitar que los ladrones sepan que la vivienda está vacía, no bajes del todo las persianas, usa domótica para que las luces, la televisión o la radio se enciendan y se apaguen a un hora determinada y pídele a algún vecino que te recoja el correo y vacíe el buzón de publicidad. La abundancia de correo puede delatar tu ausencia, advierte la Policía.

4. Guarda los objetos de mayor valor en un lugar seguro

Siempre que sea posible, guarda los objetos de mayor valor y el dinero en una caja de seguridad. Además, realiza un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo nº de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.

5. Coloca una alarma

La forma más eficaz de aumentar la seguridad en la vivienda es instalar una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma. Casi la mitad los hogares españoles no dispone de ninguna medida de seguridad avalada por una empresa profesional, según Prosegur. Con solo colocar carteles disuasorios indicando que la casa está protegida por una alarma ya se evitan casi al completo los robos. Por último, la Policía también aconseja no desconectar el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

¿Y si todo falla?

Si todos estos trucos fallan y es víctima de un robo en su domicilio, la Policía Nacional indica cómo proceder:

-Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres. Llama inmediatamente a la Policía y no toques nada del interior para no destruir posibles pruebas.

-Ante cualquier síntoma que te haga presumir la comisión de un hecho delictivo en tu vivienda o en la de tus vecinos, ponte en contacto con la Policía en el 091.