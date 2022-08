Estos son los municipios de España donde hay mayor riesgo de que le entren a robar en casa

Ser propietario de la casa de nuestros sueños entra dentro de los planes de futuro de muchas personas. No obstante, esta no es una decisión que se deba tomar a la ligera, ya que no solamente supone una de las inversiones más importantes de nuestra vida, sino que hay que tener en cuenta numerosos factores como la titularidad de la vivienda, el estado de conservación o incluso la ubicación de la misma.

En este sentido, a la hora de elegir vivienda, la localización es de vital importancia, ya que unas zonas podrán ofrecer más servicios que otras e incluso algunos municipios pueden entrañar más peligros que otros. La seguridad en el hogar es uno de los factores más importantes a la hora de valorar dónde se va a residir.

Granada, Pontevedra y Ciudad Real son los grandes municipios de España donde es más probable sufrir un robo en la vivienda, con un 89,14%, 88,38% y 85,05%, respectivamente; siendo localidades que casi duplican la probabilidad de sufrir una visita de los amigos de lo ajeno en casa, de acuerdo con un estudio de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa). Entre tanto, los hogares de Ceuta, Avilés y Lorca son aquellos donde es menos habitual padecer un incidente de este tipo, ya que la probabilidad es un 60% más baja que la del conjunto de España.

En el informe ‘Los robos en viviendas españolas aseguradas’, Unespa ha tenido en cuenta los lugares que son más o menos probables para sufrir un robo doméstico, comparándolo con el conjunto del país; el coste del mismo así como el impacto que podría haber tenido en la economía de la familia en caso de no haber contado con la protección del seguro.

En el análisis por provincias, se muestra como este fenómeno es “particularmente intenso” en todo el litoral mediterráneo y la mitad sur del país. Por tanto, los territorios más afectados serían Badajoz, Granada, Valencia y Almería; mientras que las zonas menos propensas a estos delitos se encuentran en la costa cantábrica o en el interior peninsular, como es el caso de Soria, Lugo, Asturias y Orense.

Asimismo, los meses de vacaciones, es decir, julio, agosto y enero, son más problemáticos que la media, ya que es el momento preferido de los ladrones para saltar las viviendas. “Si se pone la atención en los días de la semana, aparece un dato curioso: aunque los ladrones son más propensos a actuar en jornadas laborables; los sábados y los domingos son los días en los que más cosas se llevan y mayor daño económico causan a las familias”, explican desde la asociación.

Por su parte, las aseguradoras pagan una indemnización media por robos en viviendas y desperfectos que asciende los 1.115 euros, cuantía que variará dependiendo de la zona del país en la que nos encontremos. En el caso de la provincia de Barcelona, Alicante o Gerona, un robo medio conlleva el pago de entre 1.700 y 1.900 euros; mientras que en Salamanca, Cáceres y Zamora no llega a los 500. “Por norma general, los robos más caros se dan en provincias con una renta más alta que la media y que tienen mar. Especialmente, en aquellas que lindan con el Mediterráneo”, sostienen desde Unespa.

En este contexto, los robos más caros por municipios de España se dieron en Cornellà de Llobregat (Barcelona) con un coste que ascendía a los 4.493 euros, en la ciudad de Orihuela en Alicante con una cuantía de 3.299 euros y Sant Cugat del Vallès en Barcelona con un coste absoluto de la robado de 2.542 euros. Si se compara el coste de lo robado con la riqueza de la familia, los robos que hubieran sido más graves para las economías domésticas de no haber existido un seguro de hogar serían los acaecidos en Cornellà, Orihuela y Elche.