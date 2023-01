Rebajas 2023: el 80% de los españoles cree que la mayoría de los comercios ofrecen falsos descuentos

Las rebajas de enero ya han llegado. Este periodo es ansiado por muchos consumidores, ya que estos aprovechan los numerosos descuentos que predominan en las tiendas para ahorrarse dinero a la hora de adquirir sus productos favoritos. Por tanto, ante ofertas de hasta el 50%, no es de extrañar que se desate una fiebre de consumismo generalizado, haciendo que los españoles se gasten una media de 94,4 euros este año durante esta campaña invernal de rebajas.

No obstante, esta época también es utilizada por muchos establecimientos para obtener grandes beneficios, haciendo que se cometa alguna que otra irregularidad. En este sentido, ocho de cada diez consumidores creen que la gran mayoría de comercios falsean los descuentos en parte de los productos que anuncian como rebajados, tal y como pone de manifiesto una encuesta realizada por Facua. En este sentido, el 83,6% considera que la gran mayoría de tiendas en esta temporada comete fraude publicitando descuentos que no son reales. El 9,1% cree que incurren en esta irregularidad la mitad de los comercios; el 5,5% considera que son muy pocos los que lo hacen y solo el 1,8% piensa que no lo lleva a cabo ningún comercio.

¿Cómo se incurre en el fraude?

Desde Facua advierten a los ciudadanos españoles que los establecimientos pueden incurrir en dichas irregularidades si se dan los siguientes supuestos:

Publicitar como rebajado un producto que se estaba vendiendo al mismo precio antes de que diera comienzo la época de rebajas.

Aplicar subidas de precios en los días previos a las rebajas de enero para después realizar los supuestos descuentos.

Exagerar ofertas , anunciando en las etiquetas o carteles de los artículos porcentajes de descuentos muy superiores a los reales.

Publicitar productos rebajados que no habían estado anteriormente a la venta en dicho establecimiento.

En el caso de que se de cualquiera de estas irregularidades, desde Facua aconsejan a los consumidores que puedan probarlo que difundan los hechos a través de redes sociales para alertar a otros clientes y que además “presenten denuncias ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor para que apliquen sanciones”.

Asimismo, también se pueden dar otro tipo de malas conductas por parte de los establecimientos como que se nieguen a asumir su responsabilidad cuando existen defectos de fabricación, anunciar descuentos de hasta el 70% cuando solo se aplican en unos cuantos artículos o prolongar la temporada de rebajas hasta dos meses cuando ya apenas quedan artículos rebajados.

“Se trata de prácticas suponen un fraude a los consumidores y una práctica de competencia desleal con los establecimientos que aplican en todos los casos rebajas reales. La falta de controles, critica, es fruto del creciente abandono de las políticas de protección al consumidor por parte de las comunidades autónomas”, lamentan desde Facua.

Además, desde esta asociación recomiendan a los consumidores que no se dejen llevar por esta temporada de rebajas y que contemplen si el precio final del producto que quieren adquirir es razonable, si el producto es tan solo un capricho o realmente una necesidad y si además es asumible para el bolsillo, evitando así el endeudamiento.