Calendario de la Renta 2022/2023: estas son las fechas claves y las novedades a tener en cuenta

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2022/2023. Las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2022 se podrán presentar desde el 11 de abril, de forma online, y hasta el 30 de junio, según recoge el calendario del contribuyente disponible en la página web de la Agencia Tributaria. A partir del 5 de mayo se podrá realizar telefónicamente y desde el 1 de junio de forma presencial. No obstante, aún quedan por confirmas las fechas concretas en las que se iniciará la cita previa para atención presencial y telefónica, aunque sí se conoce cuándo acaba el plazo para concertar cita previa: el 29 de junio, un día antes del fin de la campaña.

Calendario

Martes, 11 de abril. Empieza la campaña de la Renta. Se podrán presentar las declaraciones por internet, a través de Renta Web, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia.

Viernes, 5 de mayo. Da inicio la presentación por teléfono de la declaración de la Renta 2022.

Jueves, 1 de junio. Comienza la presentación de declaraciones de manera presencial en oficinas.

Martes, 27 de junio. Termina el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse.

Jueves, 29 de junio. Último día de plazo para pedir cita previa, lo que se puede hacer por internet, la app de la Agencia Tributaria o por teléfonos como 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

Viernes, 30 de junio. Fin de la Campaña de la Renta 2022.

Aunque aún quedan tres meses para que arranque la presentación de declaraciones, los contribuyentes deben tener en cuenta que se exponen a sanciones no cumplen con sus obligaciones tributarias o lo hacen fuera de plazo. La Agencia Tributaria tiene un plazo de cuatro años para revisar el IRPF, por lo que si de aquí hasta 2027 detecta alguna irregularidad, Hacienda le enviará un requerimiento e iniciará un procedimiento sancionador. La mejor alternativa siempre es presentar la declaración por voluntad propia, aunque sea fuera de plazo, en lugar de esperar a que la Agencia Tributaria detecte un incumplimiento. Además, el recargo o sanción aplicado también dependerá del resultado de la declaración de la Renta, ya que si Hacienda es la perjudicada la sanción será mayor.

Para declaraciones con resultado a pagar, enviar la declaración en un plazo de tres meses desde el fin de la campaña conllevará una sanción del 5% del resultado. Si la demora es de tres a seis meses, el recargo se eleva al 10%; si pasan entre seis meses y un año, Hacienda reclama el 15%, mientras que si supera el año de demora, el porcentaje de recargo aumenta hasta el 20%. Todo ello, teniendo en cuenta que Hacienda no haya mandado aún un requerimiento. Si esto ocurre, los porcentajes se disparan. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el recargo será de entre el 50% y el 150% del resultado a pagar.

Novedades

La campaña de la Renta de 2022/2023 será una de las más novedosas de los últimos años por las numerosas reformas fiscales que tuvieron lugar durante 2022. Uno de las grandes cambios de la próxima declaración de la Renta son las deflactaciones del IRPF en Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad de Madrid, las rentas más bajas serán las que logren un mayor beneficio de la medida ya que tendrán una rebaja de la cuota del 6,26% para un sueldo bruto de 20.000 euros. En el caso de los ciudadanos con un sueldo de 32.600 euros anuales, será del 2,71%, situándose en el 1,49% para un sueldo de 90.000 euros. Con esta medida, se calcula que se conseguirá un ahorro de casi 200 millones de euros y que afectará a más de 3 millones de madrileños.

En cuanto a las aportaciones a planes de pensiones, la cantidad máxima que se podrá descontar de la base imponible en la próxima declaración es la menor de las siguientes: 1.500 euros, aunque los planes de empresa pueden recibir hasta 8.500 euros de aportaciones empresariales (entre ambas fuentes, las aportaciones no pueden sumar más de 10.000 euros) o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

Los Presupuestos de 2023 también recogen que la reducción por rendimientos del trabajo sobre sueldos brutos se amplía de 18.000 a 21.000 euros (lo que no reduce la tributación final, pero sí las retenciones mensuales de IRPF) y la ampliación de 14.000 a 15.000 euros del mínimo exento de tributar en el IRPF. No obstante, estas medidas no tendrán efecto en la declaración de la Renta de 2022, sino en la de 2023/2024.