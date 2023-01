El Perte agroalimentario y Planas

Que Luis Planas tiene una rara habilidad para ponerse de perfil y evitar los problemas es una constante a lo largo de su dilatada carrera política, que arrancó formalmente a principios de los ochenta (en 1982 fue elegido diputado por Córdoba y desde entonces lleva subido a la poltrona y al sueldo público).

En su paso por el Ministerio de Agricultura lo está «bordando», siempre desde este punto de vista. Y cito tan solo un ejemplo. Que sepamos su Ministerio se llama de Agricultura, Pesca y Alimentación, y hay una dirección general que se ocupa de la política alimentaria y de la industria agroalimentaria. Con estos precedentes, lo lógico hubiese sido que el Perte agroalimentario se hubiese «colgado» de este departamento. Pues no.

Luis Planas «pasó», como si estuviese jugando al mus, y logró colocar el citado Perte al Ministerio de Industria de Reyes Maroto. ¿Cuál fue el argumento que usó? Pues que no tenía gente en el Ministerio de Agricultura para ocuparse de esta tarea. Aunque bien podría haberlo resumido de otra manera: «No estoy por labor de trabajar y encima esto es un marrón, así que pase de mí este cáliz».

El fino olfato de Planas para el no trabajo y para los problemas ya le debía estar avisando de que el Perte agroalimentario iba a ser una fuente de conflictos y que no iba a funcionar. Y eso es lo que está sucediendo, con ese Perte y con los restantes, porque el dinero y las ayudas no llegan a la economía real, ni a las pequeñas y medianas empresas.

En un intento de revitalizar el plan, el Gobierno decidió la semana pasada crear un nuevo puesto, colgado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, llamado Comisionado Especial para el Perte agroalimentario, que será ocupado por Jordi Carbonell, un histórico socialista catalán, que ya participó en el equipo que negoció la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Ya veremos si sirve para algo. De momento, lo que no tiene vuelta de hoja es que, a base de ponerse de perfil, Luis Planas está dejando el Ministerio de Agricultura, vacío de competencias.