Álvarez-Pallete recalca en Davos la necesidad de mejorar la formación para cubrir 20 millones de empleos en cinco años

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha defendido este miércoles en el Foro Económico Mundial, que se celebra en la ciudad suiza de Davos, la necesidad de apostar por la formación continua de los trabajadores para elevar sus capacidades digitales, de cara a los 20 millones de empleos que se espera que creen las nuevas tecnologías en los próximos cinco años. “La desigualdad es el mayor desafío” de la transformación digital y “la recualificación (’reskilling) y la tecnología son parte de la solución”, ha apuntado.

Álvarez-Pallete ha participado en la mesa ‘El futuro de los empleos’ junto al secretario de Trabajo de Estados Unidos, Martin Walsh; el director general de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, y la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, Pamela Coke-Hamilton.

El directivo de Telefónica ha hecho énfasis en que ya hay cinco millones de empleos que no se cubren en Europa por falta de profesionales cualificados y que el auge de otras innovaciones, como la inteligencia artificial, creará cuatro veces esta cantidad de puestos de trabajo en el próximo lustro. Estoa puestos sin cubrir responden “a que las personas no poseen las habilidades que se demandan”, ha advertido. En este sentido, Álvarez-Pallete ha enfatizado que “las ayudas son necesarias para corregir la desigualdad, pero fundamentalmente se necesitan competencias”. Para ello, ha demandado la necesidad de aplicar la tecnología para promover una masiva recualificación que permita cubrir los puestos de trabajo que continúan vacantes mientras. De no conseguir una transición bien dirigida, Álvarez-Pallete teme que se cree malestar social entre la población y se acentúe el auge del populismo.

“La tecnología es la raíz del problema y también la raíz de la solución. Tenemos que estar seguros de que quienes tienen trabajo lo mantendrán y de que quien no lo tiene, lo encontrará”, ha subrayado el presidente de Telefónica, que ha puesto al operador como ejemplo de adaptación con su programa de ‘reskilling’ interno, el mayor de Europa, con el que más de 16.000 empleados recibieron formación el año pasado para actualizar sus capacidades.

También se ha referido a la contribución de Fundación Telefónica, que impulsa proyectos sociales para fomentar la empleabilidad. Es el caso de Campus 42, una academia de programación gratuita basada en una metodología innovadora donde los alumnos aprenden unos de otros y se preparan para las nuevas demandas digitales del mercado laboral.

Otro camino consiste en integrar fuerzas mediante la colaboración público-privada para conseguir un mayor impacto y ofrecer más oportunidades de aprendizaje continuo. Ha mencionado el caso ‘Reskilling For Employment’, uno de los proyectos emblemáticos de la European Round Table (ERT), organización que agrupa a las principales empresas europeas y en la que Álvarez-Pallete preside precisamente el Comité de Empleabilidad, Competencias e Impacto.

Entre las medidas que pueden permitir a la sociedad prepararse para poner a su favor el impacto de la tecnología, Álvarez-Pallete ha recomendado aplicar la tecnología a la educación y la formación, adaptar la educación a las demandas de la sociedad digital o promover una cultura de aprendizaje permanente. “Es necesario ofrecer a nuestros empleados programas de formación adaptados a las competencias que necesitan para triunfar en la economía digital, generar talento y aumentar la competitividad de nuestras empresas”, ha afirmado.