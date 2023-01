Multas de hasta 7.500 euros para empresas que obligan a hacer horas extra o contestar al WhatsApp fuera del horario laboral

Hacer horas de más en el trabajo es algo a lo que están habituados la mayoría de empleados en nuestro país, los cuales se enfrentan diariamente a un horario laboral que parece interminable. Además, con la llegada de la pandemia y la popularidad del teletrabajo, la desconexión con el entorno laboral resulta más complicada que nunca, donde contestar a un correo electrónico o WhatsApp fuera de nuestra jornada parece más la norma que la excepción, donde las compañías consiguen beneficiarse de este tipo de “abusos”. En este sentido, las cuatro mayores empresas consultoras en el país conocidas como las “Big Four” -Deloitte, PwC, EY y KPMG- han sido investigadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral y realización de horas extras.

Ante esta problemática reiterada en muchos negocios, desde Legálitas analizan los derechos y obligaciones de las empresas y trabajadores en esta materia para evitar que estos “abusos” queden impunes.

¿Cuántas horas máximas se puede trabajar a la semana?

La duración de la jornada laboral será la que se pacte en los convenios colectivos o contratos de trabajo, tal y como establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, este mismo precepto legal asegura que la jornada ordinaria será de máximo 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual.

El límite de las 40 horas no hace referencia a una semana concreta, ya que se podrá hacer una distribución irregular de la jornada en el calendario laboral, respetando siempre los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley; y que además no se supere el límite máximo de jornada anual.

La jornada ordinaria diaria no puede superar las 9 horas y se debe respetar el descanso mínimo entre jornada que es de 12 horas -salvo en aquellas jornadas especiales-, siempre y cuando no haya un pacto en Convenio colectivo o entre la empresa y la representación de los trabajadores.

¿Qué son las horas extras?

Las horas extras son las que se realicen por encima de la jornada máxima ordinaria de trabajo. Un trabajador no puede realizar más de 80 horas extraordinarias anuales de acuerdo con la ley, siempre y cuando no sean compensadas con descanso en los cuatro meses siguientes a su realización.

La realización de las horas extras es voluntaria, salvo que el trabajador esté obligado por contrato o se haya pactado en los convenios colectivos. Además, no podrán realizar horas extras según lo establecido en la ley, los menores de 18 años, los empleados con jornada en horario nocturno, los trabajadores contratados a tiempo parcial (salvo horas complementarias pactadas expresamente) o aquellos con discapacidad en centros especiales.

“Para poder controlar el cumplimiento de los límites de jornada, la ley obliga a la empresa a registrar la jornada diaria del trabajador y, si se realizan horas extras, debe entregarle un justificante de las horas realizadas”, explican desde Legálitas.

Las horas extras denominadas de fuerza mayor no están incluidas, ya que estas deben realizarse obligatoriamente para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

Si una empresa obliga a su trabajador a realiza horas extras, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral, castigando estos incumplimientos con multas de hasta 7.500 euros.

¿Contestar al WhatsApp se consideran horas extra?

La conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores es más difícil que nunca por culpa de la digitalización. Por tanto, atender a mensajes del trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria no solo puede suponer la realización de horas extra, sino también la vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital. En este sentido, el artículo 88 LO 3/2018 de protección de Datos personales y Garantía de los Derechos digitales reconoce el derecho del trabajador a la desconexión digital y a que se respete su derecho al descanso, permisos y vacaciones y a su intimidad personal familiar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido.

¿Pueden despedirle si no hace horas extra?

El trabajador no puede ser sancionado o despedido por no realizar las horas extra que no esté obligado a hacer, como las de fuerza mayor.

Realizar horas extras para terminar un proyecto que requiere una mayor carga de trabajo tampoco es obligatorio, aunque desde Legálitas explican que deberá analizarse cada caso concreto.

No obstante, en el caso de que se realicen, las horas extras que no se compensen con descanso deberán abonarse como mínimo en la cuantía del valor de una hora ordinaria, si no existe un pacto individual o colectivo. Si las horas extras se realizan en días festivos o de descanso semanal, el valor se incrementará como mínimo en un 75%.