Un abogado alerta sobre cómo hay que acudir al tribunal médico para que te concedan la incapacidad permanente

Dentro del mundo del derecho laboral existen ciertas lagunas que rodean al marco legislativo. Como consecuencia directa de este acto la relación entre las autoridades y el ciudadano se ve perjudicada por la aparición de estas aristas. A la hora de llevar a cabo ciertos trámites, los impedimentos que se superponen en el camino del sujeto en algunas ocasiones dejan en un segundo plano los documentos que este tenga que ofrecer. Y es que, el caso que hoy nos concierne guarda relación con algunas noticias que han salido a la luz recientemente en las que el tribunal médico rechazaba varias solicitudes.

Concretamente nuestro profesional hace referencia a un suceso en el que la Seguridad Social descartó la incapacidad laboral por depresión a una mujer por el hecho de ir "maquillada, depilada y teñida". Por tanto, si bien siempre se ha recomendado guardar una cierta imagen a la hora de tratar con instituciones, la realidad en algunas excepciones es bien distinta. Al mismo tiempo, en otro caso más extremo, a una paciente que aparentemente padecía un cáncer la prestación le fue denegada con motivo de "estar muy maquillada". No obstante, ¿esta discriminación es legítima?

El tribunal médico es un organismo de la Seguridad Social que tiene como cometido analizar e inspeccionar todos los casos de incapacidad laboral y permanente. Por este proceso han de pasar todos aquellos que deseen solicitar una bajar prolongada, de una largo periodo de tiempo, con motivo de sus facultades de salud. Sin embargo, la mayoría de casos son rechazados debido a la falta de justificación. En este sentido, el famoso abogado Andrés Millán, popular en sus redes sociales y más conocido como @lawtips, se adentra en el ámbito legal que recorre esta acción para delimitar los límites de la ley.

La recomendación de un abogado para ir al tribunal médico

Marín asegura que hay que dejar las apariencias a un lado, no solo superficiales sino también físicas. En muchas ocasiones tratamos de camuflar nuestras dolencias en público fruto de los prejuicios de nuestra sociedad. En este contexto, el abogado explica lo siguiente: "Si tienes una lumbalgia no hagas un esfuerzo para sentarte y que no se note, o sea todo lo contrario, se tiene que notar que te duele". Es por eso que, el tribunal médico no es la mejor institución para aparentar una buena impresión precisamente, porque, si se acude al mismo, el motivo de la visita suele ser una molestia que impide la actividad laboral.

"No intentes disimular los signos negativos porque esto te va a perjudicar" aclara el experto. Cuando entables conversación con el médico es importante hablar con detalles sobre todo lo que te ocurre. "Cuando te pregunten la primera pregunta trampa, que normalmente es cómo te encuentras. no digas ni bien, ni mal, exprésate" informa el especialista en derecho laborista. También se debe tomar una postura favorable al hecho de seguir trabajando para no dar la imagen de no querer trabajar pues esto puede ocasionar un descenso en las posibilidades de incapacidad.

La solución ante estos caso: es bien sencilla

"El tema del tribunal médico es un proceso que hay que prepararlo con calma, también los informes que se llevan que es mucho mejor calidad que cantidad" esclarece Andrés Marín. Sin embargo, en el caso de que la incapacidad se rechace por alguna motivo tan superfluo, como los antes mencionados, no hay que preocuparse en exceso pues la solución es más sencilla que lo que en un principio puede parecer: "Por supuesto esto se recurre y se gana" comunica nuestro profesional. Sin embargo, el plazo de tiempo que puede llevar esta denuncia depende de cada ejemplo específico.