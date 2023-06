Se acabó la legislatura

En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supongo que como en los restantes, sus responsables están pensando ya en su futuro y en qué puesto se colocan, si son funcionarios, y en buscarse un hueco por ahí si tienen que ir a la empresa privada. No se puede afirmar que haya comenzado la desbandada, pero casi. Tanto el ministro, Luis Planas, como el resto de altos cargos, al margen de su ideología, serán recordados por haber colaborado de forma estrecha con Pedro Sánchez. Mucho me temo que algunos de ellos pretenderán borrar de sus currículo este hecho, pero no podrán.

Hoy hace una semana, tras los resultados de las municipales y autonómicas, Pedro Sánchez «mandó parar», decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Entonces «comenzó el baile» y los proyectos de ley que estaban pendientes, como el de desperdicio alimentario, han pasado a mejor vida, de momento. Ahora, todo dependerá de los resultados de la próxima cita con las urnas el 23 de julio y del color del nuevo Gobierno que se pueda formar.

De momento, la primera incógnita desde el punto de vista político es saber si Planas repetirá como cabeza de la lista socialista al Congreso de los Diputados por Córdoba. El descalabro de este partido en la citada provincia en las municipales fue significativo, perdiendo alcaldías emblemáticas, como la de Palma del Río, localidad en la que llevaban mandando desde las primeras elecciones municipales en democracia. Conocedores de la política cordobesa destacan que a estos malos resultados socialistas no es ajena la gestión de Luis Planas. Después, habrá que esperar a los resultados del 23 de julio, para ver si forman gobierno los populares o repiten los socialistas.

En este segundo supuesto, tocaría comprobar si repite Planas en el Ministerio de Agricultura. Si triunfan los populares, no sería de extrañar que el todavía ministro de Agricultura, tan socialista él, acuda en socorro del vencedor y reactive sus relaciones en el PP para lograr algún puesto de su gusto, como ya hizo cuando fue elegido secretario general del Comité Económico y Social de la UE, con el apoyo del Ejecutivo presidido por Rajoy. Tiempo al tiempo.