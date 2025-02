Advertencia de CEOE al Gobierno: negociarán con los grupos políticos un "no" a la reducción de jornada en el Congreso

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lanzado una advertencia al Gobierno, en general, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en particular, por la aprobación de la reducción de jornada: "Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, pero nosotros defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas y pediremos el no a este decreto ley. No compartimos lo que se va a aprobar hoy".

Garamendi, junto al presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, han aprovechado la presencia de Díaz en un encuentro informativo organizado por Europa Press para cargar contra la rebaja de la jornada laboral por ley, que será aprobada en el Consejo de Ministros. "A las empresas les gusta el diálogo social, pero no el monólogo social", espetaron ambos en sus discursos.

El presidente de la patronal también reivindicó su derecho a estar en desacuerdo con medidas que se aprueben, pese a que reconoció la "legitimidad" del Ejecutivo para adoptar esas decisiones "y hacer lo que crea conveniente". Sin embargo, reclamó más espacio para el diálogo social, ya que son sindicatos y patronales los que "en negociaciones bipartitas" deben decidir sobre el futuro de empresas y trabajadores, ya que son los que "conocen las necesidades de cada ámbito y pueden resolver los problemas".

Garamendi insistió en que defenderán su postura ante los partidos políticos, sin distinción de ideologías, por lo que dio a entender que hablarán también con Junts y el PNV, habituales socios del Gobierno en la legislatura, para intentar paralizar la tramitación parlamentaria de la medida.

Por su parte, Lorenzo Amor ha subrayado que "por supuesto que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada. Estamos totalmente a favor, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio. Porque esta medida no va a castigar a las grandes empresas, sino que va a dañar muy sensiblemente a los autónomos y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores".

También lanzó un aviso a navegantes: "Advierto que si alguien piensa que va a haber más contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador, no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos y las autónomas".

Previamente, Díaz se mostró exultante por lo que iba a ocurrir en una "jornada histórica para los trabajadores de este país" y pidió la Prensa presente en el acto que "disfruten del día. Es un día histórico en España. Los trabajadores van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media. Ustedes también".