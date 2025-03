Las aerolíneas advierten de que la deuda por las subvenciones a residentes en islas alcanzará los 1.500 millones de euros si el Estado no aumenta el presupuesto

Las aerolíneas han vuelto hoy a poner el acento en el grave problema económico que supone para muchas de ellas los impagos por parte del Estado de las cantidades que adelantan las compañías por el descuento del 75% en el precio de los billetes a que tienen derecho los residentes en las islas, Ceuta y Melilla. Según ha advertido hoy el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, si el Estado no incrementa la dotación que hay ahora mismo para estas subvenciones, la deuda contraída con las aerolíneas podría alcanzar los 1.500 millones de euros cuando acabe al año.

Según la patronal de las aerolíneas, a fecha de 15 de marzo el Gobierno adeuda todavía 425 millones a estas aerolíneas de 2024 y la partida presupuestaria consignada para este 2025 (560 millones consignados en las cuentas públicas de 2023, prorrogadas en 2024 y 2025) prácticamente se ha consumido para afrontar la deuda arrastrada de 2024. ALA estima que el gasto de esta partida ascienda este año a 1.250 millones. "Todo apunta a que el Gobierno no va a presentar Presupuestos Generales este año. Es decir, se contará [para sufragar estas subvenciones] con lo que queda de asignación presupuestaria para 2025 tras cubrir parte de la deuda de 2024. Se han pagado 385 millones a finales de enero de la deuda de 2024 que llegó a ascender a 810 millones. Solo quedan 175 millones de los Presupuestos de 2025 para pagar los 425 millones de impagos que se arrastran de 2024 más los 1.250 millones estimados para 2025. Es una bola de nieve. Los Presupuestos de este año prácticamente se han consumido en pagar lo adeudado en 2024, trasladando en el tiempo el problema. Es una huida hacia delante”, ha afirmado el presidente de ALA.

Gándara, que ha asegurado que se trata ya de un problema estructural que se arrastra desde hace años y no de uno puntual, como dice el Gobierno, ha pedido una solución porque muchas aerolíneas sufren una situación de "asfixia" económica que, ha reiterado, las puede obligar a tener que recortar frecuencias o eliminar rutas con estos destinos. No obstante, también ha precisado que esa reducción de capacidad no se produciría antes de la próxima temporada de invierno dado que la oferta de asientos de cara a la de verano ya está cerrada.

Gándara, que ha asegurado que, hasta ahora, el Gobierno les ha ignorado en su reclamaciones, ha afirmado que las compañías no ponen en duda el sistema, que es positivo para residentes. "Lo que sí decimos es que si no hay Presupuesto, a algunas compañías no les quedará más remedio que reducir o eliminar rutas. [El descuento] Es un compromiso del Estado con esos residentes y tendrá que hacer la dotación presupuestaria necesaria", ha añadido.

El presidente de ALA, que ha presentado las previsiones de las compañías aéreas de cara a la temporada de verano que viene, también ha abordado otro de los asuntos que preocupan al sector, el de la multa de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a cinco "low cost" por el cobro, entre otras cosas, del equipaje de mano. Gándara ha insistido en que se trata de una práctica legal y que, además, ha permitido recortar en un 90% los retrasos achacables a la necesidad de mandar a la bodega los equipajes de este tipo que no caben en cabina. En cualquier caso, y para evitar controversias, ha reclamado que desde Europa se fijen unas reglas comunes y que no sea cada país, como ha hecho España, el que tome decisiones.

Como adelantó en su edición de ayer jueves LA RAZÓN y después confirmó el ministro de Consumo, Pablo Bustiduy, varios países europeos están sopesando seguir los pasos de España y abrir expedientes a las aerolíneas por este tipo de prácticas que consideran abusivas.

La sanción ha sido recurrida en los tribunales por las compañías afectadas, que han solicitado medidas cautelares para que no se aplique hasta que no haya una resolución judicial en firme.

Previsiones

Respecto a las previsiones para la temporada de verano, las aerolíneas esperan un verano de récord, con una oferta de asientos prevista desde abril a octubre incluidos de 246 millones, un 6% por encima de lo operado en la temporada de verano de 2024, que fue de récord.

En cuanto a los riesgos que pueden poner en peligro este posible récord, más allá de las tensiones geopolíticas, el presidente de ALA ha destacado la congestión que pueda sufrir la gestión del tráfico aéreo a nivel europeo con las consiguientes demoras de vuelos. Gándara ha explicado que se prevé un verano complicado tras la recuperación de los tráficos prepandemia en los países de nuestro entorno que, si bien no alcanzan los crecimientos de Italia y España, los primeros en recuperare y despuntar con crecimientos muy elevados, ya están registrando aumentos de tráfico a niveles de 2019 o superiores, lo que puede tensionar la red europea este verano. “El verano pasado los retrasos en ruta por congestión de tráfico aéreo en Europa aumentaron más del 50%, es imperativo que esta situación no se repita este verano”, ha afirmado. Gándara. Para ello, ha pedido que se pongan los recursos suficientes para afrontar este problema generado por el aumento de demanda.