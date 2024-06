Las aerolíneas asiáticas ponen en jaque a las occidentales

La histórica hegemonía de las compañías occidentales se está viendo amenazada por la de potentes países asiáticos como Japón, China, India, Corea del Sur, Filipinas o Australia. Pero también por pequeños Estados como Singapur, Emiratos Árabes Unidos o Catar. Sin olvidar a otros que cobran fuerza en la periferia como Brasil, Sudáfrica o Turquía. Además, ya se habla también de un futuro mercado único del transporte aéreo africano, un proyecto que ya es realidad en cinco Estados del África Oriental. Así lo recoge el informe «10 Claves de futuro en el Sector Aéreo Comercial», dirigido por el profesor Eduardo Irastorza, de OBS Business School. Una radiografía sobre una industria que aún no ha recuperado las cifras previas a 2020, a pesar de entrar en beneficios en 2023 tras el revés de la pandemia.

La actual crisis geopolítica, económica y energética no lo facilitan y el nivel de apertura de los cielos en el último año ha disminuido, y como consecuencia, también la seguridad. Hay tres grandes zonas de conflicto que afectan a los cielos: Ucrania, que se refleja en gran parte de Europa y todo el norte de Asia; Oriente Medio, una de las zonas del globo con mayor volumen de carga; y el Mar de la China Meridional, lo que influye en las economías de China, Japón y Corea del Norte. La consecuencia es que cada vez más líneas aéreas tienen que dar grandes rodeos y establecer nuevas escalas para seguir llegando a destino con un mayor gasto de combustible, la reducción del número de pasajeros y cargas y el aumento de las tarifas de seguros.

Esta situación impacta muy negativamente en los vuelos internacionales y pone de manifiesto a las compañías aéreas que únicamente un poderoso mercado interior ayudará a superar los regulares vaivenes de las crisis económicas, resalta Irastorza. De ahí el proceso de concentración que se está produciendo en Europa. Sin embargo, esa ventaja también está al alcance de las nuevas superpotencias en un mundo multipolar y, aunque Estados Unidos sigue dominando los cielos seguido de Alemania, Francia y Reino Unido, la muy dinámica Turkish Airlines y China Southern Airlines van detrás con un constante crecimiento y respaldadas por su enorme tráfico interno.

La contaminación

Una de las inquietudes que se ciernen sobre el sector aéreo son los efectos de la contaminación producida por los aviones, advierte el autor. «Las líneas aéreas están incorporando nuevos reactores, pero el proceso no será tan rápido como ellas mismas quisieran porque la crisis económica y geopolítica que se está atravesando no favorece las inversiones en un sector que sortea con grandes dificultades el punto de beneficios. Sin embargo, los gobiernos ya están hablando de fechas para la renovación completa de las flotas y estableciendo medidas disuasorias para quienes no las cumplan. Una medida fácilmente implementable es la limitación de vuelos o incluso su prohibición, pero sería una medida drástica con consecuencias en la economía y el empleo, aunque bien acogida por el sector más “verde” de la sociedad», asegura el autor.

Otro aspecto de preocupación es la puntualidad, especialmente en los vuelos de largo recorrido. Las compañías asiáticas y las su-damericanas usan este elemento para poder competir con las tradicionales aerolíneas occidentales. Hoy las más puntuales son Garuda Indonesia, Safair y Eurowings y las más seguras, Etihad Airways, Emirates, KLM, Jetblue y Easy Jet.

