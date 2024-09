Agosto histórico para los hoteles, pero con menos estancias de españoles ante la subida incesante de precios

Los hotelescolgaron el cartel de lleno hasta la bandera en el mes de agosto, pero no fue gracias a los turistas nacionales. Los españoles cada vez se alojan menos en los establecimientos hoteleros por la subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo. Pasar varios días en un hotel en plena temporada alta es una opción al alcance de menos hogares, que en su lugar optan por reducir la estancia o recurrir a opciones de alojamiento más económicas, como campings o casas de familiares o amigos.

Según la estadística de Coyuntura Turística Hotelera difundida ayer por el INE, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros rozaron los 48 millones (47,8 millones) en el mes de agosto, la cifra más alta de la historia desde que hay registros (1999) y un 2,6% más interanual. Este hito se consiguió gracias al empujón del turismo extranjero, que compensó el ajuste de cinturón del turismo nacional. Del total, 17,3 millones de noches de hotel correspondieron a residentes españoles, con una caída del 1,3% respecto al mismo mes de 2023, y 30,6 millones a residentes en el extranjero, un 4,9% más, un nuevo máximo.

A la vez que caía la cifra de pernoctaciones de residentes en hoteles, las tarifas volvieron a encarecerse: subieron un 6,4% interanual, el segundo mayor aumento del año y el alza consecutiva número 38, ya que los precios de los hoteles vienen subiendo de manera ininterrumpida desde junio de 2021, con alzas que en aquel año llegaron a tocar el 30%. La facturación media por cada habitación ocupada (ADR) fue de 146,9 euros en agosto, lo que supuso un aumento del 7,3% respecto al mismo mes de 2023. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor alza de precios se registró en Comunidad de Madrid (10,7%). En el lado contrario, Navarra presentó la mayor bajada (-2,2%).

Las pernoctaciones ya suman un total de 252,4 millones hasta agosto, un nuevo récord a estas alturas del año que supera en un 5,6% el dato registrado hasta agosto en 2023. Durante los primeros ocho meses de 2024, se repite el mismo patrón que en agosto. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España bajaron ligeramente (-0,3%), mientras que las de no residentes crecieron un 8,9%. Por país de origen, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 24,9% y el 15,9%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en agosto. Les siguieron las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos, con un 12%, 6,6% y 5,3% del total, respectivamente. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en agosto. En cambio, los principales destinos de los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias.

La caída de las pernoctaciones de españoles se extiende también a los alojamientos extrahoteleros (campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues), de los que los últimos datos disponibles corresponden al mes de julio. Mientras las pernoctaciones de viajeros extranjeros no pararon de crecer, en julio las noches de hotel de turistas residentes cayeron un 3,33% respecto al mismo mes del año anterior; las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 5,3%: en alojamientos rurales cayeron un 6,1%; en albergues bajaron un 9,7%; mientras que optaron por los campings en mayor medida, con un incremento del 6%.